Археологи впервые исследовали места боев 1812 года в Смоленске и окрестностях

22 июля. /ТАСС/. Ученые Института археологии РАН впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и окрестностях города. Многочисленные находки фрагментов гранат того времени, картечи и пуль позволят реконструировать расположение подразделений русской и французской армий, а также уточнить информацию письменных источников, сообщает пресс-служба Института археологии (ИА) РАН.

Отмечается, что также в Смоленской области впервые были изучены захоронения этого времени, среди которых самым значимым оказалось погребение, предположительно, французского генерала Шарля-Этьена Гюдена. Поиск могилы Гюдена, погибшего в Валутинском сражении в августе 1812 года и похороненного в Смоленске, был одной из основных задач работ, инициированных французским историком Пьером Малиновским и получивших финансовую поддержку со стороны "Фонда российско-французских исторических инициатив".

"Памятники XIX века вплоть до последнего времени не так часто являются предметом специальных археологических исследований. Еще реже проводятся целенаправленные поиски погребальных комплексов этого времени, в том числе и одиночных могил. Исследования в Смоленске и найденное захоронение напоминают, что память о войне 1812 года заслуживает сохранения и мемориализации", - приводит пресс-служба слова руководителя работ, научного сотрудника ИА РАН Александра Хохлова.

В ночь на 18 августа 1812 года русская армия оставила Смоленск и начала отступление к Москве. Было решено отступать ночью, разбив армию на две колонны, которые кружным путем должны были выйти на Московскую дорогу: одна - у Соловьевой переправы, а вторая - у деревни Лубино. Там, у Валутиной горы, состоялось ожесточенное сражение, в котором с обеих сторон погибли от 12 до 20 тыс. человек. Сражение прекратилось лишь поздним вечером, когда основные силы русской армии, избежав генерального сражения, отступили от Смоленска.

Ученым впервые удалось обнаружить материальные свидетельства боя у Старой Смоленской дороги, в районе деревень Валутино и Лубино. В результате археологической разведки на левом берегу реки Строгань были найдены многочисленные ружейные пули, а также картечь и фрагменты гранат. В болотистой пойме левого берега реки были обнаружены останки одного из русских солдат, погибшего, вероятно, от ружейного огня противника.

"При форсировании болотистой поймы Строгани французские солдаты и офицеры теряли детали униформы и амуниции. На это указывают многочисленные находки - пуговицы, в том числе с номерами подразделений, пряжки, детали ружей и ружейные кремни в свинцовых обоймах. Также на левом берегу реки были найдены фрагменты гати, которая вела через болотистую пойму к мосту через реку, фрагмент старой смоленской дороги с кюветами, остатки постоялого двора XVIII - XIX и остатки небольшой деревни XVIII - XIX веков", - отмечается в сообщении.

Последний приют наполеоновского генерала

В бою у Валутиной горы был смертельно ранен ближайший соратник Наполеона Шарль-Этьен Гюден. Его эвакуировали в Смоленск, где он умер через несколько дней.

По приказу Наполеона Гюден был похоронен в крепости Смоленска, а его сердце было перевезено во Францию и похоронено в Париже на кладбище Пер-Лашез. Сведения о захоронении Гюдена на территории укреплений Смоленска содержатся в мемуарах французских участников войны 1812 года, но эти сведения противоречивы. Так, адъютант Наполеона Филипп Поль де Сегюр упоминал, что генерал был захоронен в крепости Смоленска, тогда как маршал Даву и генерал Лежен указывают, что Гюден был погребен на большом бастионе к юго-востоку от города. Единственному географическому указанию, содержавшемуся только в мемуарах Даву и Лежена, который был организатором и распорядителем похорон Гюдена, соответствует только Шеинов бастион Смоленской крепости.

"Именно на этом бастионе был начат первый этап раскопок, задачей которых было выявление возможного места расположения погребения Гюдена. В результате на Шеинове бастионе не удалось обнаружить ни каких-либо следов погребальных комплексов, ни отдельных костей человека. Таким образом, информация, содержащаяся в мемуарах маршала Даву и генерала Лежена, не подтвердилась", - говорится в сообщении ИА РАН.

Следующим этапом в поисках захоронения Гюдена стали раскопки на Королевском бастионе XVII века. На бастионе справа от входа был заложен раскоп площадью 80 кв. м., там в гробу был обнаружен скелет мужчины, умершего, как определили антропологи, в возрасте 40-45 лет. У погребенного отсутствовала левая нога; не исключено, что на кости читаются следы хирургического инструмента.

Полученные археологические материалы и данные первичного антропологического определения почти полностью совпадают со сведениями, содержащимися в письменных источниках, согласно которым генерал Гюден получил смертельное ранение в возрасте 44 лет и был эвакуирован в Смоленский госпиталь, где умер в лазарете и был похоронен без мундира. "Мы получили большую группу археологических признаков, которые надежно коррелируют с информацией, полученной из письменных источников. Поэтому сейчас мы можем с высокой степени вероятности полагать, что в одиночной могиле на бастионе справа от входа в Королевскую крепость обнаружены останки французского дивизионного генерала Гюдена", - пояснил руководитель археологических работ.

Дополнительные аргументы, которые позволят подтвердить или откорректировать это предположение, могут быть получены в результате дополнительной работы антропологов. "Плохая сохранность лицевых костей черепа не дает возможность построить графическую реконструкцию черепа. На сегодняшний день антропологи предполагают провести сравнительного анализа палео-ДНК, извлеченного из костей скелета и ДНК потомков генерала Гюдена по мужской линии", - отметили в Институте археологии РАН.