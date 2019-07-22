ДВФУ и ДВО РАН разработали новые методы управления промышленными роботами

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Робототехники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и специалисты ДВО РАН разработали новые методы управления интеллектуальными промышленными роботами. Новое программное обеспечение позволяет роботам быстро, точно и в автоматическом режиме строить высококачественные трехмерные компьютерные модели деталей и осуществлять последующие действия, заданные их управляющими программами, сообщила пресс-служба ДВФУ в понедельник.

Искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорика - одни из "сквозных" технологий, которые выделяются как наиболее перспективные в нацпроекте "Цифровая экономика РФ". Общий объем его финансирования на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

"В условиях производственного цеха при сканировании деталей очень часто возникают значимые дефекты в облаках точек, из которых машина строит 3D-модели. Причин может быть много - например, блики и искажения. В результате машина не может корректно распознать и обработать деталь. Мы предложили решение этой задачи, позволяющее роботу автоматически обнаруживать такие дефекты и проводить повторное сканирование участков детали, которые плохо отобразились", - процитировала пресс-служба слова доцента кафедры автоматизации и управления Инженерной школы ДВФУ Александра Зуева.

Благодаря новому ПО детали можно закреплять для обработки на универсальной, а не специальной оснастке. Такая фиксация допускает погрешность и даже определенную деформацию, но обеспечивает значительную экономию времени. Робот сам учтет все текущие особенности положения детали, автоматически исправит недочеты сканирования и получит качественную модель для последующей корректной обработки. При этом ошибки фиксации не имеют значения.

Скорость обработки информации достигается за счет специального набора математических методов, который и был реализован в компьютерной программе. Математический аппарат работает с объемным массивом точек, из которых состоит 3D-образ, раскладывает его на плоскости, после чего быстро проводит вычисление возможных недочетов сканирования. Сейчас в ДВФУ вводят в эксплуатацию робот-демонстратор, работающий по новой технологии, чтобы показать заинтересованным представителям промышленности возможности обработки деталей интеллектуальными роботами.

"Развитие интеллектуальных промышленных роботов - одна из самых серьезных тенденций в мире. Машины оснащают системами технического зрения, за счет которых они понимают, что происходит в их рабочей зоне, и могут корректировать свою управляющую программу с целью качественно выполнить итоговое действие. И хотя в России роботизация производств развивается медленнее, чем в других странах, ученые надеются, что их разработка поможет нашей стране занять лидирующие позиции в сфере интеллектуальных промышленных машин", - отметила пресс-служба ДВФУ.