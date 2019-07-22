Новая российская антенная система обеспечит надежную спутниковую связь на Крайнем Севере

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Росэлектроника" разработали мобильную антенную систему, которая позволит наладить бесперебойную спутниковую связь в районах Крайнего Севера. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в пресс-службе холдинга.

Новинка разработана Московским научно-исследовательским институтом связи. "На Крайнем Севере единственным способом передачи информации часто является коротковолновая радиосвязь из-за технических особенностей распространения радиоволн в полярной среде и в условиях высоких широт. Наша разработка позволяет обеспечить стабильную спутниковую связь благодаря возможности работы попеременно в двух частотных диапазонах без замены частей комплекса и дистанционным переключением между диапазонами", - приводит пресс-служба слова генерального директора института Станислава Федотова.

Как пояснили в "Росэлектронике", антенная система позволит работать с геостационарными спутниками-ретрансляторами для организации двусторонних каналов связи в С- или Ku-диапазонах. Система в автоматическом режиме обнаруживает подходящий спутник, аппаратный модуль обеспечивает формирование цифровых каналов связи по протоколу IP. Для обеспечения мобильности станция размещается на транспортном средстве.

"На данный момент создан опытный образец антенной системы, успешно проведены испытания аппаратуры", - отметили в холдинге.

Антенная система позволит обеспечивать в районах Крайнего Севера связь с высокой пропускной способностью, благодаря которой могут быть налажены предупреждение о чрезвычайных ситуациях, телемедицина, оперативный сбор новостей телерадиокомпаниями, прямые трансляции, оперативная связь для государственных структур в условиях экстренного реагирования.