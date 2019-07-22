Тюменский индустриальный университет откроет центр компетенций WorldSkills

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Центр компетенций по стандартам WorldSkills откроется в сентябре на базе Тюменского индустриального университета (ТИУ). Работа начнется по компетенциям "Лабораторный химический анализ" и "Кирпичная кладка", сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Сегодня ремонт в здании центра компетенций полностью завершен: восстановлена работа систем электроснабжения, канализации, отопления, вентиляции, заканчивается поставка оборудования и мебели. С сентября в центре компетенций начнутся занятия для химиков и строителей-каменщиков, а в декабре планируется проведение демонстрационных экзаменов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в лабораторию для химического анализа уже завезены реактивы, посуда, введено в эксплуатацию оборудование. Под центр было выделено отдельное здание, в котором сейчас будут проходить тренировки, чемпионаты, демонстрационные экзамены. Отделочные работы в новом центре проводят студенческие отряды ТИУ.

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Ассоциация существует с 1946 года, ее задача - пробудить энтузиазм молодежи в освоении рабочих профессий, мотивировать к конкуренции для повышения навыков и способностей. Россия была официально принята в состав организации в 2012 году. В 2019 году чемпионат мира по рабочим профессиям пройдет в Казани.