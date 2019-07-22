Археологи МГУ нашли под Смоленском погребение воина с копьем и фрагментом арабской монеты

ТАСС, 22 июля. Отряд исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова во время раскопок Гнездовских курганов под Смоленском нашел захоронение Х века со множеством артефактов. Специалисты под руководством Тамары Пушкиной нашли вместе с останками мужчины в погребальной камере копье, боевой топор, фрагмент серебряной арабской монеты и деревянное ведро с железными обручами, сообщил в понедельник руководитель отряда музея-заповедника "Гнездово" в составе объединенной Смоленской археологической экспедиции Василий Новиков.

Полевой сезон в Гнездове начался в июле, раскопки проводит совместная экспедиция МГУ, Государственного исторического музея и музея-заповедника "Гнездово". В 70-й год работы экспедиции усилия были направлены на исследование Центральной курганной группы, где внимание ученых привлекли три курганные насыпи возле Витебского шоссе. Раскопки носили охранно-спасательный характер: со всех сторон курганы зажаты застройкой, к ним вплотную подступают проселочные дороги и современное кладбище.

"Третий курган преподнес сюрприз - это оказалась погребальная камера, в которой лежал хорошо сохранившийся скелет мужчины ростом 176 см. При нем были копье-пика, справа почти под локтем - боевой топор, костяная орнаментированная пуговица, железный нож и очень маленький кусочек дирхема (средневековой арабской монеты из серебра, которые имели хождение и в Древней Руси - прим. ТАСС). В головах было размещено деревянное ведро с железными обручами. Очень вероятно, что эта камера относится к группе наиболее поздних погребений, которые датируются концом Х - началом ХI века", - написал Новиков в своем блоге.

Археологический памятник федерального значения "Гнездовский комплекс" является крупнейшим объектом периода формирования Древнерусского государства. Он расположен на берегах Днепра в 13 км к западу от Смоленска, общая площадь составляет около 400 га, в начале ХХ века там фиксировалось около 5 тыс. курганов. В состав комплекса входят и остатки поселений, которые относятся к X веку. Открытый в 1867 году, когда при строительстве железной дороги Орел - Витебск здесь обнаружили богатейший раннесредневековый клад, памятник является жемчужиной древнерусской археологии наряду с Великим Новгородом, Белоозером, Изборском и Старой Ладогой.

В конце 2018 года на территории комплекса впервые в истории древнерусской археологии было проведено лазерное сканирование с применением беспилотников на основе технологии LIDAR. Лазерная съемка комплекса "Гнездово" позволила обнаружить все сохранившиеся курганные насыпи, которые в X-XI веках составляли крупнейший курганный могильник средневековой Европы. До сих пор такой результат был невозможен - большинство курганов покрыто растительностью, многие были разграблены, распаханы или раскопаны в конце XIX - начале XXI века.