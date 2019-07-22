Ученые Сибирского отделения РАН открыли новые свойства графена

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили новые свойства графена. Его носители заряда - квазичастицы, в отличие от свободных электронов, не отталкиваются, а притягиваются, поэтому графен обладает высокой прочностью, легкостью и электропроводимостью, сообщили в понедельник в пресс-службе ИЯФ.

"Графен - это материал, который популярен благодаря своим уникальным электрическим, механическим и оптическим свойствам, а также уникальной теплопроводности. В будущем, возможно, этот материал получит широкое распространение в области наноэлектроники. С использованием этого материала ученые надеются создать энергоэффективные процессоры, способные обрабатывать больший объем данных при меньшем нагреве. Сотрудники теоретического отдела Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) при изучении электрон-электронного взаимодействия в графене обнаружили весьма необычные свойства этого процесса, которые могут пролить свет на некоторые из свойств графена", - говорится в сообщении.

Природа уникальных свойств графена в науке до конца не объяснена. В связи с этим проводятся теоретические и экспериментальные исследования эффектов материала. В частности, для понимания высокой электропроводимости графена специалисты ИЯФ исследовали взаимодействие носителей заряда графена между собой. Этими носителями заряда являются не обычные электроны, а конгломерат электронов (заряженная квазичастица), вовлеченных в движение благодаря взаимодействию между собой и с ионами кристаллической решетки, отмечают ученые.

Они доказали, что в отличие от свободных электронов, которые при столкновении отталкиваются, квазичастицы - притягиваются.

Графен - двумерный материал, состоящий из атомов углерода, уложенных в шестиугольную решетку. Графен обладает уникальной электрической проводимостью, теплопроводностью и прочностью. За работы по созданию и изучению графена в 2010 году была присуждена Нобелевская премия.