В МГУ разработали платформу E-Boi для тренировки реакции киберспортсменов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Молодые ученые МГУ имени М. В. Ломоносова разработали платформу для тренировки реакции киберспортсменов. Кроме того, ее можно использовать для реабилитации пациентов с нейротравмами и инсультами, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Аспиранты биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством профессора Александра Каплана разработали нейроинтерфейсную платформу для тренировки киберспортсменов E-Boi. Сейчас молодые ученые вместе со школьниками разрабатывают новые режимы для платформы и тестируют ее. Разработкой МГУ уже заинтересовались российские киберспортивные клубы",- говорится в сообщении.

Для сбора стартовых показателей киберспортсмен проходит тестирование на скорость и точность кликов в специально разработанном приложении. Платформа с помощью электроэнцефалографических сенсоров регистрирует активность участков коры мозга, отвечающих за сенсорику и моторику. Затем киберспортсмен должен представить, как выполняет задачи, не совершая при этом никаких движений. Отмечается, что эффективность мысленной тренировки зависит от того, насколько интенсивен кинестетический, то есть имеющий обратную связь между ощущениями и мышцами тела, образ движения.

"Наше предложение - оценивать по степени активации сенсомоторных зон коры то, насколько правильно человек представляет движения. Контролировать это можно как раз при помощи нейроинтерфейса, считывающего мозговую активность и оценивающего ее интенсивность. Применять такой метод могут не только здоровые люди, желающие улучшить некоторые свои навыки. Также перспективной считается тренировка двигательных функций с помощью интерфейса "мозг-компьютер" для пациентов, перенесших инсульт или нейротравму", - цитирует пресс-служба разработчика платформы Льва Яковлева.

По словам ученых, использование платформы может улучшать показатели киберспортсменов. Кроме того, подобный способ тренировок снижает нагрузку на сухожилья и мышцы.