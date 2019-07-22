В сети появился самый короткий тест на IQ

В интернете появился самый короткий тест на IQ, который состоит из трех математических задач. Как пишет Mirror, более 80% не смогли правильно их решить.

Тест состоит из следующих вопросов:

Бита и мяч в сумме стоят $1,10. Сколько стоит мяч, если бита дороже него на $1? Пять машин за пять минут изготавливают пять изделий. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 изделий? В озере растут кувшинки. Их количество ежедневно удваивается. Чтобы они полностью заполнили собой озеро, потребуется 48 дней. Сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

Изначально тест был частью исследовательской работы, опубликованной в 2005 году профессором Массачусетского технологического института (MIT, США) Шейном Фредериком. В исследовании приняли участие более 3 тыс. человек, в том числе студенты Йельского университета и Гарварда. Правильные ответы (5 центов, 5 минут, 47 дней) дали только 17% участников.

"Эти задания просты в том смысле, что их решение легко понять при объяснении, но для того, чтобы получить правильный ответ самостоятельно, необходимо подавить ошибочный вариант, который первым приходит на ум", - сказал Фредерик.