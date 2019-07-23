Китайские ученые выяснили, что чернила каракатицы могут помочь в лечении рака

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Чернила каракатицы могут существенно изменить традиционные методы лечения рака. К такому неожиданному выводу пришла группа китайских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает британский научный портал phys.org .

Специалисты из Уханьского университета предположили, что наночастицы чернил каракатицы - черной суспензии, которую они распыляют для отпугивания хищников, способны активно подавлять рост злокачественных опухолей у мышей. По их словам, в основном данные наночастицы состоят из меланина, аминокислот, моносахаридов, металлов и других соединений и имеют примерно 100 нанометров в диаметре. Для подтверждения своей гипотезы ученые провели серию специальных экспериментов с зараженными клетками, а также мышами, больными раком. Результаты показали, что наночастицы способны оказывать влияние на иммунную функцию в опухолях, а вместе с облучением почти полностью сдерживать их рост.

"Мы обнаружили, что чернила каракатицы содержат естественные наночастицы, обладающие хорошей биологической совместимостью, которые могут одновременно эффективно обеспечивать иммунотерапию и фототермическую терапию опухоли", - отметил профессор Сянь Чжэнчжан из Уханьского университета. Медики подчеркивают, что иммунотерапия опухолей представляет собой борьбу с онкологическим заболеванием посредством стимуляции собственной иммунной системы. В частности, один из методов направлен на стимулирование лейкоцитов, в том числе макрофагов, найденных в некоторых опухолях.

Опыты на грызунах продемонстрировали, что под воздействием ближнего инфракрасного излучения на внедренные в опухоль наночастицы, происходит гибель около 90% зараженных клеток. Основной причиной подобного явления специалисты назвали тот факт, что наночастицы чернил каракатицы отличаются высоким содержанием меланина, который, в свою очередь, обладает способностью к фототермическому превращению. Ученые установили, что лечение наночастицами у мышей оказалось достаточно успешным. Причем в сочетании с облучением результаты оказались существенно выше. Так, у грызунов, подвергшихся лечению с помощью наночастиц и облучения, размер опухоли был в 2 раза меньше.

"В настоящее время наша исследовательская группа занимается изучением потенциала использования других природных материалов, включая волосы, бактерии, грибки и даже клетки организма человека, в качестве средств лечения рака", - заключил профессор Чжан.