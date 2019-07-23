На Крите в ходе раскопок нашли две уникальные фигурки Артемиды и Аполлона

АФИНЫ, 23 июля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Археологи, ведущие раскопки на территории древнегреческого города Аптера на острове Крит, нашли две уникальные фигурки богини охоты Артемиды и бога Аполлона, покровителя искусств и муз. Находки, как сообщила инспекция древностей города Ханья, были сделаны в ходе раскопок, проводимых на развалинах одной из римских вилл.

Скульптура Артемиды, покровительницы Аптеры, сделана из меди, Аполлона - из мрамора. Обе фигурки являются "образцом работы высокого уровня пластичности" и станут частью постоянной коллекции Археологического музея Ханьи, заявили археологи. По их мнению, фигурки, вероятно, были привезены на Крит, чтобы стать предметами святилища роскошного римского дома. По предварительным оценкам, оба артефакта датируются второй половиной I века - началом II века нашей эры.

Располагавшаяся в западной части Крита Аптера была одним из крупнейших городов древности. Это место ранее было известно под именем Палеокастро. О том, кто построил этот город, когда и почему его назвали Аптера, как и в случаях с другими критскими полисами, существует несколько версий. Предполагается, что название города происходит от имени основателя Крита царя Птера или Аптера. По другой, мифологической, версии, название связано со спором муз и сирен. Легенда гласит, что в этом городе проводился музыкальный конкурс в честь бога Аполлона среди муз и сирен. По решению судей, музы победили, ощипали перья сирен и сделали из них венки, которые впредь стали служить головным украшением муз, а город после того состязания стал называться Аптера (Бесперые).

Хроники свидетельствуют, что этот крупный город-государство играл важную роль в исторических событиях Крита. Аптера достигла наивысшего расцвета в ранний эллинистический период и продолжала развиваться до арабского завоевания, в результате которого город был разрушен и оставлен жителями.