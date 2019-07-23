В городе Свободном Приамурья стартовала научная смена по робототехнике для школьников

ТАСС, 23 июля. Научная смена по робототехнике для школьников открылась в городе Свободном Амурской области при поддержке компании "Сибур", которая заинтересована в подготовке будущих кадров в этой сфере. В течение летнего интенсива школьники будут создавать не только опытные установки для измерения физических величин, но и прототип электромобиля.

"Открылась "Научная смена: робототехника". Компании очень важно, чтобы ребята с ранних лет овладевали навыками инженерной специальности, она заинтересована в подготовке будущих кадров именно со школьной скамьи", - сказала на открытии смены в понедельник эксперт корпоративного университета "Сибура" Анна Носкова.

Также она уточнила, что в преддверии научной смены учителя школ города Свободного прошли тренинг, повысив свою квалификацию, и теперь готовы передать полученные знания школьникам.

С заботой о будущем

В городе Свободном строится Амурский газоперерабатывающий завод "Газпрома", а "Сибур" рассматривает возможность строительства здесь Амурского газохимического комплекса. Он неформально считается городом президентского внимания. Научная смена стартовала на базе Амурского технического колледжа, она проходит с 22 по 26 июля. Смена собрала 80 школьников, занятия для них будут вести четыре педагога.

Первый урок робототехники наряду с другими школьниками ожидал шестиклассник Степан. Сейчас ему 11 лет, а роботов он начал конструировать пять лет назад. Увлекся этим занятием, когда родители на новогодний праздник подарили ему набор Lego.

Как рассказал ТАСС Степан, он уже собрал несколько роботов, один из них может даже передвигаться по лестнице и поднимать грузы. На смену школьник пришел, чтобы улучшить свои навыки конструировать. Степан хотел бы собрать такого робота, который сможет передвигаться по ровной поверхности и лестнице, уметь настраивать камеру, фотографировать, снимать видео и передавать на другое устройство, к примеру по WhatsApp. В будущем Степан хотел бы получить два высших образования - программиста и инженера-конструктора.

Ученик 9-го класса Евгений рассказал ТАСС, что впервые начал собирать конструктор в пять лет. Сейчас школьнику 14, в его коллекции собранных механизмов тоже хватает, среди них, например, кран-приемник и конструкция для спуска вещей. Евгений хочет стать инженером, будет поступать на соответствующую специальность, родители сына поддерживают. А работать в будущем хотел бы в Амурской области, в своем городе, на Амурском газоперерабатывающем заводе.

Жительница города Свободного Елена Белякова привела на научную смену 11-летнюю дочь, полагая, что новые знания пойдут ей на пользу, послужат саморазвитию. "У нас сейчас такой город, что нужны технические специальности", - отметила Белякова. Она уверена, что дочке робототехника будет интересна и, возможно, пригодится в жизни.

Увлекательное обучение

Сразу после церемонии открытия смены начались уроки. Учеников поделили на две группы и разместили в разных аудиториях. Неподдельный интерес они проявили к образовательной робототехнической платформе Lego Mindstorms Education EV3. Ее начинка - микрокомпьютер, сервомоторы различной мощности, несколько датчиков, включая гироскопический и ультразвуковой, света и касания, а также программный интерфейс, аккумуляторная батарея и соединительные провода. Эта платформа взята за основу для занятий в ходе научной смены и дополнена такими элементами, как солнечная панель, температурный датчик, мультиметр, лопасти ветрогенератора и другими.

С помощью этого набора ученики смогут совершенствовать свои знания в точных науках, развивать необходимые для решения поставленных задач навыки и умения. "Робототехника" - это отличный инструмент для применения на практике знаний, полученных школьниками в системе общего образования, предоставляющий возможность расширить свой кругозор, изучив новые темы, которые не освещаются на школьных уроках. Этот курс позволяет установить тесные межпредметные взаимосвязи между физикой, математикой и информатикой и развивает у детей устойчивые навыки проектной работы в команде. А самое главное, доказывает, что обучение может быть невероятно увлекательным", - сказал ТАСС сертифицированный тренер Lego Education, куратор курса "Робототехника" Андрей Пешков.

По мнению учителя физики и математики Ольги Быковой, робототехника позволяет заинтересовать детей и дать огромный толчок в развитии их способностей. Чтобы подготовиться к занятиям, она и сама научилась собирать Lego.

Используя знания по математике, физике, основам программирования, под руководством опытных наставников участники научной смены пройдут путь от постановки и обсуждения задачи до создания опытных установок, позволяющих измерять физические величины. Главная задача, которую им предстоит решить, - сделать своими руками электромобиль. Как он будет выглядеть и какими функциями наделят его школьники, пока вопрос открытый. "Какие идеи им придут - такие и воплотят", - пояснил Андрей Пешков.

В первый день занятий на партах появились коллективно собранные из конструктора генераторные установки, которые способны вырабатывать электроэнергию. С ними проведена экспериментальная работа, результаты ученики занесли в тетрадки.

Смена будет иметь продолжение

Компания "Сибур" начала организовывать научные смены с 2017 года в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел". Их основа - интерактивные занятия, которые призваны развивать у детей интерес к естественным наукам, самостоятельным исследованиям и, возможно, заложить основы будущей профессии. Девиз такого формата обучения - учиться нескучно и увлеченно. География проведения научных смен расширяется с каждым годом, в 2019 году они проходят в восьми городах присутствия компании, собрав в общей сложности около 1 тыс. участников.

Город Свободный принимает научную смену второй раз. В июле 2018 года в ней участвовали несколько десятков школьников и учителей, вместе они ставили химические опыты и изготавливали "научные артефакты". Заведующая отделением № 1 амурского технического колледжа Марина Беляева говорит, что в прошлом году ребята были очень довольны результатами, преподаватели тоже, остались положительные эмоции. Многие школьники пришли на смену в этом году второй раз.

Как отметила в беседе с ТАСС эксперт корпоративного университета "Сибура" Анна Носкова, в компании уверены: если сейчас начать прививать детям интерес к инженерным направлениям и естественным научным дисциплинам, то в будущем это сможет обеспечить качественный набор на инженерные специальности вузов, и в итоге в профессию придут хорошие специалисты.

"Два года работаем со школами в плане профориентации - популяризации инженерных направлений подготовки. У нас уже качественно и количественно улучшился набор детей в Амурский государственный университет именно на инженерные специальности. Больше поступающих стало в том числе из города Свободного. Также по результатам этого года количество выпускников, сдающих профильные информатику, математику, химию, физику в Свободном увеличилось. Растим кадры со школьной скамьи, а на 2019-2020 учебные годы запланированы совместные мероприятия с дошкольными образовательными организациями", - добавила собеседница.

По ее словам, "Научная смена: Робототехника" будет иметь продолжение. Ведь у школьников появится возможность закрепить и углубить приобретенные знания и навыки, продолжив обучение в "Кванториуме", который откроют при содействии "Сибура" в 2019 году в городе Свободном.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно- энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.