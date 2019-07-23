Ученые РФ разработали технологию для проведения сейсморазведки в арктических условиях

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ученые Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) разработали технологию, позволяющую использовать донные сейсмографы в сложных условиях Арктики. Новые возможности позволят снизить стоимость сейсморазведочных работ, а также проводить исследования в малоисследованных акваториях, сообщила во вторник пресс-служба института.

"Разработанная ИО РАН технология самовсплывающих донных сейсмометров (СДС) предназначена не только для глубинных работ, но и для идентификации залежей углеводородов в транзитных зонах (мелководье или районы с препятствиями и узостями), где невозможно использование косовых судов (судов для сейсморазведки). Первые результаты применения самовсплывающих станций в арктических условиях будут получены уже осенью этого года", - говорится в сообщении.

Донная сейсморазведка широко используется как в научных целях для изучения земной коры, так и для проведения геофизических исследований при поиске углеводородов и освоении месторождений. До сих пор сейсморазведка выполнялась с помощью "веревочной технологии" плавающих кос (пластиковых шлангов, заполненных специальным гелем для плавучести и оборудованием для проведения исследований). Для этого необходимы мощные суда, с которых за борт спускаются косы. Общая длина косы может достигать 10-12 км. Однако такая технология успешна только на открытой воде и глубинах до 40 метров при отсутствии препятствий на дне.

Разработанные учеными ИО РАН самовсплывающие донные сейсмометры позволяют преодолеть эти ограничения. Так, их можно использовать в самых суровых условиях окружающей среды при минимальных трудозатратах. Кроме того, среди преимуществ нового аппарата - автономность и возможность регистрации данных сроком до одного года, беспроводной интерфейс передачи данных в бортовой компьютер, а также запатентованная технология бетонного якоря, удерживающего станцию на дне и способного со временем растворяться без вреда для окружающей среды.

Применение самовсплывающих донных станций в промышленных масштабах позволит сократить продолжительность 3D-сейсморазведочных работ, это повысит их экономическую привлекательность. Отсутствие кос позволяет исследовать такие труднодоступные и ранее малоисследованные акватории, как районы с выходами кораллов, густой сетью трубопроводов, затонувшим мусором и арктические районы, где проведение комплексных исследований ранее не представлялось возможным ввиду сезонности.