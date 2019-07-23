Ученые установили датчики на белых медведей на побережье Карского моря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Ученые в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) надели ошейники на двух белых медведиц на островах Вилькицого и Белый в Карском море. Устройства оборудованы спутниковыми передатчиками и позволяют отследить перемещение животных, сообщается во вторник на официальном сайте правительства ЯНАО.

По данным пресс-службы, всего во время экспедиции ученые встретили семь белых медведей, из них были обездвижены две самки.

"На самок были установлены ошейники со спутниковыми передатчиками системы Argos российского производства. С их помощью отслеживаются перемещения животных практически в реальном времени", - говорится в сообщении.

Ошейники помогут изучить суточную, сезонную и годовую активности, а также мобильность белых медведей, уточнили в пресс-службе. Кроме того, с их помощью ученые рассчитывают исследовать состояние популяции в условиях изменения климата автономного округа.

Также исследователи взяли у данных самок пробы шерсти и крови, чтобы изучить физическое состояние животных. "Анализы позволят определить содержание в организме животных тяжелых металлов и других загрязнителей, оценить состояние здоровья медведей", - пояснили в пресс-службе.

Исследование популяции белых медведей включено в состав комплексной экспедиции "Ямал-Арктика". Ежегодно в ней участвуют до 40 научных коллективов - представители Российской академии наук, Научного центра изучения Арктики, университетов, а также коллеги из Германии, Франции, Бельгии, Норвегии и других стран.