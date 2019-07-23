РАН обсуждает с крупными IT-компаниями проекты создания цифровых двойников в образовании

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) обсуждает с крупными российскими IT-компаниями проекты по созданию цифровых двойников в области образования, сообщил президент РАН Александр Сергеев журналистам во вторник.

Цифровой двойник - это точная цифровая копия физического объекта или процесса.

"Ряд крупнейших российских компаний, как государственных, так и частных, заинтересовался проектами по созданию цифровых двойников в области образования. Мы в РАН вместе с ними обсуждаем развитие новых образовательных цифровых продуктов, в том числе в сфере персонализации образовательного процесса. В частности, рассматриваем применение систем компьютерного распознавания для исследования психологии учеников, их эмоционального состояния в ходе учебы и формирования так называемой цифровой модели учащегося", - сообщил он, отметив, что эти проекты рассматриваются в рамках процесса повышения эффективности обучения.

Руководитель РАН сказал ТАСС, что созданием цифровых двойников в образовательной сфере занимаются во Французской академии наук (ФАН). "Во время недавнего визита представителей ФАН в Москву мы обсуждали с ними сотрудничество в данной области", - сказал академик Сергеев.