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На дне Балтийского моря найден корабль времен Колумба

Объект находится на глубине 140 метров, благодаря чему хорошо сохранился
' Rodrigo Pacheco-Ruiz/YouTube'

Британские ученые нашли на дне Балтийского моря корабль эпохи Возрождения (конец XV - начало XVI века). Как сообщает издание ScienceAlert, судно почти не повреждено. 

"Он выглядит так, словно затонул вчера - мачты на месте, корпус цел", - говорит морской археолог Родриго Пачеко-Руиз из морской геодезической компании MMT.

На главной палубе ученые нашли специальную лодку, на которой экипаж корабля добирался до берега и обратно. Хорошо сохранился и бушприт корабля (нос), фрагменты декораций и частично даже лебедка, трюмный насос и шарнирные пушки. Ученые считают, что такое хорошее состояние объекта связано с глубиной, на которой он оказался. В этой части моря вода менее соленая и гораздо холоднее, что является неблагоприятной средой для морских обитателей, которые могли испортить деревянное судно.

Первые предположения о том, что на глубине 140 метров находится крупный объект, появились еще в 2009 году, когда Шведская морская администрация проводила в этом месте исследования. Но только 10 лет спустя стало понятно, что речь идет о важной археологической находке. 

Для более детального изучения корабля ученые использовали дистанционно управляемые аппараты. С их помощью проводилась фотограмметрическая съемка, которая позволила воссоздать 3D-модели затонувшего судна. Его длина составляет около 16-18 метров - всего лишь немногим меньше, чем 19-метровый флагманский корабль Колумба "Санта-Мария".

Ученые отмечают, что судно является старейшим из всех, которые когда-либо доводилось находить в Балтийском море. Специалисты намерены продолжить изучение объекта, чтобы установить его происхождение и причины гибели, так как на корабле нет видимых пробоин или повреждений. 

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