Ученые выяснили, что подростки набирают лишний вес, если пропускают завтрак

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Подростки, отказывающиеся от завтрака, более склонны к набору лишнего веса по сравнению с молодыми людьми, которые любят полноценно есть по утрам. К такому выводу пришла группа бразильских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Mail.

Специалисты из Университета Сан-Паулу проанализировали данные двух крупных исследований, в которых приняли участие более 4,5 тыс. подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В основном ученые сосредоточились на выявлении взаимосвязи между пищевыми привычками добровольцев и изменением их веса. При этом рассматривались такие показатели, как окружность талии, количество жировых отложений вокруг живота и индекс массы тела (ИМТ). Всем участникам задавали вопросы, касающиеся уровня их двигательной активности, продолжительности сна и того, сколько времени они тратят на просмотр телевизионных программ и компьютерные игры.

Ученые также просили молодых людей ответить, насколько часто они пропускают завтрак. Результаты показали, что отказ от утреннего приема пищи у подростков в наибольшей степени был связан с увеличением их ИМТ и объема талии. В частности, у мальчиков в странах Европы, которые регулярно отказывались завтракать, окружность талии была на 2,61 см больше, чем у подростков, которые предпочитали плотно есть по утрам. Сходная ситуация наблюдалась и в случае с юношами из Бразилии: у тех, кто пропускал завтрак, объем талии был на 2,13 см больше.

Аналогичная картина наблюдалась и среди девочек. Так, привычка систематического отказа от завтрака приводила к увеличению объемов талии на 1,97 см. Основная причина подобного явления, по мнению экспертов, заключается в том, что ежедневный отказ от утреннего приема пищи приводит к тому, что вместо здоровой еды подростки начинают хватать все подряд, включая высококалорийную выпечку и сладкие напитки. Это, в свою очередь, способствует быстрому набору лишних килограммов.

"Пропуская завтрак, миллионы детей и подростков во всем мире, вероятно, заменяют полезную домашнюю еду, в том числе молочные продукты, цельнозерновые хлопья и фрукты, на вредный фастфуд, который они съедают по дороге в школу или в перерывах между уроками", - подчеркнул профессор Илси Коста де Оливейра Форкерт из Университета Сан-Паулу. "Обычно это означает потребление высококалорийных продуктов, которые не приводят к насыщению организма, включая жареные во фритюре закуски, выпечку, газированные и другие сладкие напитки, напрямую связанные с развитием ожирения", - заключил он.

Ранее ученые из Университета Суррея в Англии обнаружили, что время приема пищи также влияет на вес человека. Так, поздний завтрак и ранний ужин способствуют уменьшению жировых отложений в организме, помогая тем самым сохранить стройную фигуру. Все участники были разделены на две группы: одна питалась в привычном режиме, другая должна была завтракать на 1,5 часа позже обычного, а ужинать - на 1,5 часа раньше. Результаты эксперимента показали, что те, кто придерживался определенного времени приема пищи, теряли в среднем в два раза больше жировой массы, чем люди, питавшиеся по привычному графику, а более половины участников (57%) отметили сокращение объема потребленной ими пищи.