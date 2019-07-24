Ученые выяснили, как можно замедлить старение мозга

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта нашли способ замедлить процессы старения мозга, изучив влияние активного образа жизни и умеренного питания на активность глиальных клеток мозга и их способность укреплять нейронные связи. Об этом сообщила в среду пресс-служба БФУ.

"Ученые установили, что глиальные клетки также могут влиять на передачу сигналов. Они <…> регулируют синаптическую передачу, высвобождая аденозинтрифосфат (АТФ - универсальный источник энергии и нейромедиатор глиальных клеток). Все эти процессы напрямую влияют на когнитивные функции головного мозга", - пояснил участник исследования, ассистент Института живых систем БФУ Александр Богданов.

Авторы исследования изучали способность глиальных клеток влиять на сохранение молодости мозга в лабораторных условиях. Для одной группы мышей они обеспечили активный образ жизни - с тоннелями, игрушками, беговым колесом и большим пространством, а другой группе ограничили потребление калорий в пище (животные потеряли не более 10% массы тела).

Итоги эксперимента

По итогам эксперимента пожилые представители обеих групп смогли лучше сохранить показатели когнитивных функций в сравнении с контрольной группой мышей, образ жизни и питание которых не корректировались. Авторы исследования полагают, что активный образ жизни и умеренное питание способны стать эффективной профилактикой нейродегенеративных заболеваний, в том числе деменции.

"На сегодняшний день мы установили, что здоровый образ жизни и умеренное количество потребляемых калорий способны замедлить старение мозга за счет увеличения способности глиальных клеток выделять АТФ. Но перед нами стоит новая задача - найти фармакологический способ для борьбы со старением мозга. Ведь не всем разрешены, например, физические нагрузки, или у человека может наблюдаться метаболический синдром, и простая диета ему не поможет", - цитирует ученого пресс-служба БФУ.

Головной мозг человека содержит 90 млрд нейронов - клеток, предназначенных для хранения и передачи информации в форме электрических и химических сигналов. Область контакта нейронов друг с другом называется синапсом. С годами синаптические связи изменяются - либо укрепляясь, либо ослабляясь. При этом источником энергии для нейронов и синапсов служат глиальные клетки.

Авторы исследования обнаружили новую способность глиальных клеток влиять на качество связей между нейронами, которые обеспечивают сохранение когнитивных функций мозга - состояния памяти, интеллекта, речи, которое ухудшается с возрастом.

Исследования проводились на базе Уорикского университета (Великобритания) под руководством исследователей профессора БФУ им. И. Канта Юрия Панкратова. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cellular Neuroscience.