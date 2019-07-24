Ученые выяснили, что употребление рыбы снижает риск возникновения рака кишечника

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Употребление в пищу рыбы не менее трех раз в неделю снижает вероятность развития раковых клеток в кишечнике. Как сообщает в среду газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование Международного агентства по изучению рака, такая закономерность наблюдается при наличии в рационе скумбрии, лосося и сельди.

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"Одна из теорий, почему потребление рыбы снижает риск возникновения рака, гласит, что содержащиеся почти только в ней жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, благодаря чему настолько выражен защитный эффект", - отмечает Анна Диаз Фонт, представитель благотворительной организации в Великобритании, спонсировавшей данное исследование и занимающейся изучением профилактики рака. К слову, в Соединенном Королевстве рак кишечника является четвертым по частоте заболеванием.

В ходе исследования были проанализированы данные почти полмиллиона жителей Европы. На протяжении 15 лет специалисты наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от количества съедаемой рыбы. Выяснилось, что ее регулярное употребление на 12% снижает вероятность возникновения новообразований, которые могли бы перерасти в злокачественные опухоли.

Газета напомнила о том, что упомянутые виды рыб также снижают риск возникновения сердечных заболеваний и замедляют процесс ослабления умственной деятельности. Ко всему прочему, существует и ряд других продуктов, снижающих вероятность возникновения рака кишечника. К ним относятся кисломолочные продукты, в том числе йогурт, томатный соус, лук и чеснок, белокочанная капуста и брокколи.