В Крыму археологи нашли целые амфоры для благовоний в затопленной древней Акре

МЫС ТАКИЛЬ /Республика Крым/, 24 июля. /ТАСС/. Археологи, работающие на исследовании древнего города Акра, который ушел под воду после изменения уровня Черного моря на восточной оконечности Крымского полуострова, впервые нашли две античные амфоры для благовоний в целом состоянии. Об этом сообщил ТАСС в среду замдиректора крымского Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

"Сегодня мы обнаружили два сосуда, в которых в античные времена хранились благовония. Это нередкая находка в целом, но именно здесь мы нашли их впервые. Очень редко на Акре мы находим целые сосуды. Обычно мы имеем дело с какими-то фрагментами, осколками. Они относятся к III веку до нашей эры", - сказал он.

Вахонеев добавил, что также был найден деревянный гребень, который помещен для сохранности в специальный раствор. По его словам, в следующем году будет отмечаться десятилетие подводной экспедиции, и в музее подводной археологии в Феодосии, куда сдаются находки, будет открыта экспозиция, посвященная Акре.

Ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа и научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Сергей Соловьев сообщил ТАСС, что с 2011 года открыто не более 5% площади города, в частности, это отдельные постройки, башни, оборонительная стена, дома. Ученые создают 3D-модели обследованных участков. Таких моделей уже около десятка.

"По итогам этой экспедиции мы также внесем обследованное. Так постепенно пополняем новыми данными, чтобы понять основные элементы городской застройки", - отметил он.

Экспедиция, в которую входят специалисты Государственного Эрмитажа, Черноморского центра подводных исследований, Института истории материальной культуры РАН, волонтеры Русского географического общества, началась в начале июля и завершит свою работу 1 августа.

Крымская Атлантида

Небольшой портовый город Акра, который, по версии ученых, основали выходцы из крупнейших городов Боспорского государства - Нимфея или Пантикапея, занимал северо-восточную оконечность мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом). Город входил в состав Боспорского государства до начала IV в.

На рубеже старой и новой эры Акра почти полностью ушла под воду в результате трансгрессии Черного моря, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке, превратившей устье реки в современное озеро Яныш.