Около 2,5 тыс. ученых примут участие в Менделеевском съезде в Петербурге

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. ученых и исследователей примут участие в одном из центральных событий Международного года Периодической таблицы химических элементов - XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, который пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"В работе XXI Менделеевского съезда планируют принять участие 2200-2500 человек, в том числе 300 иностранных ученых, включая лауреатов Нобелевской премии. Также запланировано участие российских и зарубежных компаний, связанных с производством химических продуктов и материалов. Обсуждение актуальных вопросов химических проблем пройдет, в том числе в формате круглых столов, которые станут уникальной площадкой для дискуссий представителей науки и промышленности", - говорится в сообщении.

Тематика съезда, который является одним из особо значимых событий в рамках Международного года периодической таблицы химических элементов, будет охватывает основные направления развития химической науки, технологии и промышленности, химического образования и взаимодействия бизнеса с наукой и промышленностью, добавили в министерстве.

Менделеевские съезды проводятся с интервалом в четыре-пять лет в основных научных и культурных центрах России и определяют главные направления развития химической науки и промышленности страны. Одновременно Менделеевские съезды - это важные международные научные форумы в области фундаментальной и прикладной химии.

XXI Менделеевский съезд проводится под эгидой Международного союза по теоретической и прикладной химии (IUPAC). Организаторами выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Российское химическое общество им. Д. И. Менделеева, правительство Санкт-Петербурга. Мероприятия съезда пройдут на площадке Санкт-Петербургского государственного университета.

Год периодической таблицы

2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. С инициативой о проведении Международного года выступили Российская академия наук, Российское химическое общество имени Д. И. Менделеева, Министерство науки и высшего образования РФ, российские и зарубежные ученые. Инициативу России поддержали зарубежные страны, международные научные организации, а также более 80 национальных академий наук и научных обществ.

Церемония открытия Международного года состоялась 29 января 2019 года в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. Официальное закрытие планируется провести в декабре в Японии.

Ключевой задачей проведения Международного года периодической таблицы химических элементов для России является присвоение периодической таблице имени выдающегося русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева.