РАН инициирует создание регионального отделения на Кубани

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Российская академия наук рассматривает возможность создания в Краснодарском крае регионального представительства для консолидации усилий по реализации текущих программ развития науки и медицины. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев во время рабочей встречи с губернатором края Вениамином Кондратьевым.

"Ваш край лидер по многим направлениям, хотелось бы, чтобы вы ближе с академией наук работали по реализации новых прорывных программ. В разных регионах страны начали появляться представительства РАН. Если вы посчитаете нужным это сделать, мы готовы рассмотреть возможность создания представительства Российской академии наук здесь у вас в Краснодарском крае", - сказал Сергеев.

Губернатор в свою очередь отметил, что регион заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Российской академии наук и принимает активное участие в реализации текущих программ. "Важно, чтобы наука имела прикладной характер, отвечала запросам жизни, не была оторванной от реальности. Для этого нужны те, кто умеет думать, мыслить, принимать решения, любовь к науке нужно прививать с детства - в школе. Я благодарен вам, за программу по которой в Краснодарском крае откроются четыре базовые школы Российской академии наук, они будут помогать формировать будущую научную элиту", - подчеркнул Кондратьев.

На совещании было отмечено, что статус базовых школ РАН получили три учебных заведения в Краснодаре - лицей № 90, гимназии № 36 и 69, а также гимназия № 8 в Сочи. Уже с 1 сентября в них начнут работать преподаватели краевых вузов, которые смогут выявлять талантливых школьников.

О проекте сельских школ

Сергеев подробно рассказал о проекте сельских школ, который реализуется Российской академией наук совместно с министерством просвещения и интересен Краснодарскому краю, как сельскохозяйственному регионе. "Суть проблемы заключается в том, что ученики сельских школ целиком ориентированы на городские профессии, они не хотят оставаться жить в сельской местности, нацелены на переезд в город, считая, что там легче зарабатывать на жизнь, на это ориентируют их и родители. А как раз эти ребята, выросшие на земле, лучше всего приспособлены, чтобы прийти в сельское хозяйство и поэтому уже в школах нужно показать, что современное сельское хозяйство интересно, высокотехнологично и привлекательно", - сказал он.

Сергеев пояснил, что в рамках программы в сельских школах в регионах России будут оборудовать высокотехнологичные лаборатории, где будут изучаться все стадии современного выращивания растений, а также обучать школьников азам роботизации сельскохозяйственного сектора. По мнению президента РАН, эта программа должна привлечь внимание современных детей, интересующихся компьютерами, современными технологиями, такими как 3-d принтер и донести до молодого поколения, что все эти технологии необходимо применять в развитии сельского хозяйства на селе, которое сейчас в России пользуется многочисленным мерам господдержки, является приоритетной и привлекательной отраслью развития страны.