Кировская область проработает вопрос создания "города ученых" под Кировом к 2020 году

ТАСС, 24 июля. Власти Кировской области намерены до 2020 года проработать юридические и финансовые аспекты создания "города ученых" Биополиса" под Кировом, где могли бы жить и работать ученые, фармацевты и сотрудники предприятий - участников биофармацевтического кластера Кировской области, сообщил в среду ТАСС губернатор региона Игорь Васильев в ходе пресс-тура на производство компании "Нанолек".

"Есть поручение проработать вопрос создания нового муниципалитета [под названием "Биополис"] по [примеру] того, как в Татарстане создавался Иннополис, чтобы появился высокотехнологичный центр, где будет производство, образовательные учреждения, жилье, социальная и транспортная инфраструктура, чтобы люди могли комфортно жить, непрерывно обучаться и производить то, что нужно стране. В течение года мы проработаем вопросы, связанные с законодательством, [определим], какие средства мы должны зарезервировать, с кем из институтов развития должны взаимодействовать, и с 2020 года начнем активно двигаться в этом направлении", - сказал Васильев.

Он уточнил, что в перспективе на территории Биополиса планируется создание малых и средних предприятий, студенческого кампуса и образовательного учреждения. "Вокруг таких высокотехнологичных предприятий [как "Нанолек"] должны появляться малые и средние предприятия, которые будут производить, например, упаковку. [Нужно использовать] научный потенциал, который в Кирове есть - это сельскохозяйственная академия, медицинский университет, Вятский государственный университет, [есть предложение] создать [на территории Биополиса] совместный инновационный факультет на стыке [специальностей]. А лучшего места для студенческого кампуса я не знаю", - отметил Васильев, уточнив, что планы пока находятся в стадии обсуждения.

"Мы заинтересованы в такой структуре, как Биополис, потому что нам нужны сотрудники, которые бы приезжали и оставались здесь. Мы заинтересованы в развитии молодежи, студентов, активно сотрудничаем с ВятГУ, [приглашаем студентов] на курсы, показываем производство", - рассказал ТАСС исполнительный директор компании "Нанолек" Максим Стецюк.

В Кировской области зарегистрирован кластер в сфере биотехнологий. В его состав входят 16 компаний: научные организации и предприятия "Нанолек", "Авва рус", "Агровет", Кировская фармацевтическая фабрика, "Росплазма", Вятский государственный университет и Кировский государственный медицинский университет, предприятия по производству комплектующих, оборудования, упаковки для готовых лекарств.

"Нанолек" - биофармацевтическая компания с участием "Роснано" в числе акционеров, с собственным производством полного цикла, специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров, направленных на профилактику и терапию социально значимых заболеваний.