Российские ученые разработают алгоритм, позволяющий операторам связи делить сети 5G

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" (ФИЦ ИУ РАН) и Института прикладной математики и телекоммуникаций Российского университета дружбы народов (РУДН) разрабатывают алгоритмы, с помощью которых операторы мобильной связи смогут в будущем делить радиоресурсы сетей 5G и сдавать их в аренду другим компаниям для повышения эффективности использования сетей и предоставления новых услуг. Ученые планируют завершить исследования в 2021 году, сообщил ТАСС в четверг руководитель исследования, директор Института прикладной математики и телекоммуникаций РУДН, профессор Константин Самуйлов.

Международные стандарты сетей 5G должны быть утверждены некоммерческим консорциумом 3GPP в декабре 2019 года, что послужит стартом их внедрения на технологическом уровне, начиная с 2020 года. По мнению экспертов, стандарты предусматривают возможности сетевых операторов "нарезать" и передавать мощности сетей 5G контрагентам (виртуальным операторам), что потребует разработки новых системных моделей и алгоритмов для взаимодействия участников нового рынка коммуникационных услуг. Теоретическая часть авторов исследования поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Эффективность алгоритма ученые оценят на имитационных моделях.

"Операторы смогут не только "виртуализировать" мощности сетей 5G, условно переводя мегагерцы, в которых измеряется ширина полосы частот, в понятные пользователю мегабиты интернета, но и "нарезать" радиосеть на сегменты, чтобы передавать их виртуальным операторам. При этом оптимизация использования сетей 5G будет заключаться в том, что виртуальные операторы будут конкурировать между собой в вопросах эффективности использования этих радиоресурсов. Мы разрабатываем оптимизационные модели и алгоритмы, которые могут быть взяты за основу российских стандартов для участников новых рынков услуг мобильной связи", - пояснил ТАСС Константин Самуйлов.

В качестве таких виртуальных операторов могут, например, выступать банки и другие организации. Они смогут обеспечивать клиентов расширенным пакетом услуг, в который будет входить и сим-карта для смартфона. Оптимальный способ "нарезки" радиоресурсов сети 5G для виртуальных операторов мобильные операторы - владельцы ресурса смогут внедрять в свои автоматизированные системы управления операционной деятельностью.

"Мы хотим предложить оптимальный способ, с помощью которого можно было бы делить этот ресурс, и предложить конкретный алгоритм. Его эффективность необходимо будет подтвердить в ходе лабораторных испытаний. Безусловно, использование таких моделей управления потребует разработки соответствующей нормативно-правовой базы, как это было с услугой переноса номера, но наша задача заключается в создании конкретных решений для работы этих механизмов в будущем. В европейских странах эти экономические модели получат правовую основу до 2025 года", - сообщил ученый.

Сети 5 G

Сети 5G за счет повышения пропускной способности увеличат скорость передачи данных в среднем до 100 мегабит в секунду при задержке в 1 миллисекунду (задержка при просмотре каналов потокового вещания с изображением высокой четкости составляет 10 миллисекунд). Плотность взаимодействующих в сетях устройств достигнет 1 млн единиц на квадратный километр (смартфоны, компьютеры, элементы интернета вещей и др).