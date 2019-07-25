Археологи нашли в Великом Новгороде "лестницу" из шести боярских саркофагов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Археологи в Великом Новгороде обнаружили шесть каменных саркофагов домонгольского времени, в которых были похоронены представители боярского сословия, сообщает в четверг пресс-служба Института археологии (ИА) РАН.

"При раскопках в Юрьевом монастыре экспедиция института впервые обнаружила шесть каменных саркофагов, в которых в период XII - начала XIII века были похоронены представители боярской верхушки Новгорода. Такие саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы и не встречаются нигде, кроме нескольких столиц княжеств домонгольского периода - Киева, Чернигова, Переяславля Южного и Новгорода", - говорится в сообщении.

Главный научный сотрудник Отдела средневековой археологии ИА РАН, начальник Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимир Седов охарактеризовал это погребальное сооружение как "необычное и редкое". "Каменные сборные саркофаги очень редко встречаются - всего в Новгороде на сегодняшний день их обнаружено около 15. Они есть в Софийском соборе, в некоторых старых церквях, но целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода, - это, безусловно, редкость", - приводит пресс-служба слова Седова.

Ученые ИА РАН исследуют Георгиевский собор Юрьева монастыря с 2013 года. Сначала было изучено пространство внутри собора, а с 2015 года начались археологические работы по внешнему периметру. Тогда здесь были найдены, в частности, фрагменты фресок, сбитых со стен при архимандрите Фотии в начале XIX века и находившихся под полом собора. В 2016 году возле северного фасада археологи обнаружили четыре каменных саркофага, в которых, как полагают ученые, были похоронены монахи Юрьева монастыря. На это указывают найденные в захоронении остатки кожаных поясов с тиснением двунадесятых праздников и кожаные кресты.

"В 2019 году при исследовании пространства возле другого, южного фасада собора археологи обнаружили серию сборных каменных саркофагов, каждый из которых был собран из шести плит. Саркофаги были поставлены в три ряда, причем их каменные крышки в центральном ряду находились непосредственно перед входом в церковь и были вкопаны на одинаковом расстоянии друг от друга, но на разной глубине, образуя ступени лестницы", - отмечается в сообщении. Археологи утверждают, что каждый саркофаг был подготовлен заблаговременно, потому что на его подготовку должно было уйти очень много времени. "Плита, накрывающая саркофаги, весит около полутора тонн, и, чтобы снять ее, нужны силы не менее шести-восьми здоровых мужчин. Позволить себе такую усыпальницу могли только очень состоятельные люди", - отметил Седов.

О находке

Почти в каждом саркофаге обнаружено несколько погребенных, что указывает на семейный характер гробниц и на принадлежность этих семей к боярской верхушке. Новгородский Юрьев монастырь был княжеским собором, и похоронить здесь можно было либо монаха этой обители, либо человека с очень высоким социальным статусом. По данным первичного антропологического обследования, здесь были похоронены мужчины и женщины в возрасте около 50 лет и старше. "Если учесть, что средняя продолжительность жизни для средневекового человека составляет 35-38 лет, а в этих погребениях почти все индивиды старше 50, то можно сказать, что у них был очень высокий уровень жизни", - приводятся в документе слова научного сотрудника отдела теории и методики ИА РАН Ирины Решетовой.