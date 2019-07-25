Ученые выяснили, что большой объем талии у женщин повышает риск ранней смерти

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Высокие показатели окружности талии (ОТ) у женщин среднего возраста увеличивают риск преждевременной смерти от различных сердечно-сосудистых заболеваний и рака. К такому выводу пришла группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие более 157 тыс. женщин среднего возраста. На протяжении 20 лет специалисты из Университета Айовы наблюдали за состоянием их здоровья в зависимости от изменений показателей охвата талии и индекса массы тела (ИМТ), который рассчитывается по формуле: масса тела в килограммах, поделенная на квадрат роста человека в метрах. Нормальные показатели находятся в интервале от 18,5 до 25 единиц, от 25 до 30 - избыточная масса тела, все, что выше 30, считается ожирением. Однако ИМТ, по словам ученых, не учитывает тип и расположение жировых отложений, которые играют ключевую роль при выявлении вероятности развития у человека различных заболеваний сердца и сосудов, а также рака.

Результаты показали, что у женщин с ИМТ менее 25 единиц, но окружностью талии более 88,9 см риск преждевременной смерти от различных онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний возрастал на 31% по сравнению с женщинами, имеющими нормальный вес и охват талии менее 89 см. Другими словами, женщины с нормальным ИМТ, но избытком абдоминального жира имеют такой же риск (30%) преждевременной смерти, как и пациентки со значением ИМТ, превышающим 30 единиц, и наличием центрального (абдоминального) ожирения. При этом медики напоминают, что абдоминальный жир откладывается глубоко в брюшной полости, окружая собой внутренние органы и приводя к образованию так называемого пивного живота.

"Центральное ожирение, при котором основные жировые отложения располагаются на животе пациента, захватывая внутренние органы, может быть причиной того, почему относительно худые люди, особенно с абдоминальным жиром, несмотря на нормальные показатели ИМТ, имеют повышенную вероятность преждевременной смерти", - подчеркнула профессор Катарина Кос из Университета Эксетера в Великобритании, комментируя результаты исследования американских коллег.

Ранее датские ученые установили, что избыточный вес и ожирение значительно повышают риск развития серьезных заболеваний и, как следствие, преждевременной смерти. В частности, люди, чей ИМТ находился в пределах 30-35 единиц, на 70% чаще испытывали риск развития сердечной недостаточности, у добровольцев, чьи показатели ИМТ варьировались от 25 до 30 единиц, вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний возрастала на 20%, а у лиц с ИМТ в диапазоне от 40 до 45 единиц - почти в четыре раза по сравнению с людьми с нормальным весом.