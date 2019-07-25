Ученые проплывут по Волге и Дону на катамаране на солнечных батареях

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Участники экспедиция "Эковолна", которая стартует из Астрахани 30 июля на катамаране, оснащенном солнечными элементами, изучат уровень инсоляции при различных погодных условиях Волго-Донского бассейна. Полученные данные позволят оценить, насколько эффективен транспорт на солнечных элементах в этом регионе, сообщила в четверг пресс-служба АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований".

"30 июля 2019 года из Астрахани стартует уникальная экспедиция "Эковолна" по рекам России на экологически чистом катамаране на солнечных батареях. Маршрут будет проходить по водным путям Волго-Донского бассейна (Волга, Волго-Донской судоходный канал, Цимлянское водохранилище, Дон)", - говорится в сообщении АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований", которая выступает организатором экспедиции. Отмечается, что завершится плавание 11 августа.

Экспедиция будет проходить при участии МГУ им. Ломоносова, Института географии Российской академии наук (РАН), Астраханского государственного университета. Она пройдет по двум маршрутам: Волга - Волго-Донской канал - Дон и Дон - Волго-Донской канал - Волга - канал имени Москвы. Руководитель "Эковолны" Евгений Казанов отметил, что важными задачами экспедиции является продвижение экологических современных технологий на водном транспорте, проведение профориентационных мероприятий для школьников в населенных пунктах по маршруту.

"Научные сотрудники будут проводить гидрологические исследования Донского бассейна (отбор проб воды для определения комплекса гидрохимических показателей, в том числе анализ проб на борту катамарана (биогены), исследование солнечной радиации, энергоэффективности комплексной энергоустановки катамарана, исследование береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта", - цитирует его пресс-служба.

Первый катамаран на российских солнечных элементах построен в Санкт-Петербурге АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований" специально для экспедиции "Эковолна". Энергетическая установка судна полностью российского производства: солнечные панели произведены компанией "Хевел" (Новочебоксарск), аккумуляторы - компанией "Лиотех" (Новосибирск), электроника - "Микроарт" (Москва). Разработчиком технологии солнечных элементов и модулей является "НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике".

Экспедиция проходит в рамках направления Маринет Национальной технологической инициативы (НТИ). Маринет - рынок морских интеллектуальных систем, который включает цифровую навигацию (E-navigation) и связь, инновационное судостроение, технологии освоения ресурсов океана. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.