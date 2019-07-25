Путин дал кабмину три месяца на разработку программы развития синхротронных исследований

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин определил меры по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в РФ и поручил правительству, в частности, в 3-месячный срок разработать и утвердить соответствующую Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) на 2019-2027 годы. Соответствующий указ президента опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях комплексного решения задач ускоренного развития синхротронных нейтронных исследований, необходимых для создания прорывных технологий, а также обеспечения создания и развития исследовательской инфраструктуры в РФ постановляю правительству РФ в 3-месячный срок разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы", - говорится в документе.

Кроме того, глава государства поручил правительству определить основные направления исследований в этой области, которые будут решать принципиально новые фундаментальные и прикладные задачи для выполнения приоритетов научно-технологического развития страны, а также обеспечить взаимодействие и координацию работы министерств, в частности, Минобрнауки, Минпрома, МИД, Минздрава, МЭР, органов исполнительной власти регионов, Российской академии наук, НИЦ "Курчатовский институт", институтов развития и ряда других организаций.

Среди других мер, которые поручено выполнить правительству, в частности, создание и развитие исследовательской инфраструктуры, включая создание уникальных научных установок класса мегасайенс: источника синхротронного излучения поколения 4+ (Новосибирская область), прототипа импульсного источника нейтронов (Протвино, Московская область), Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК (Ленинградская область), а также проектирование уникальной научной установки класса мегасайенс (остров Русский), источника синхротронного излучения "Зеленоград", модернизация Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов".

Заказчиком и координатором программы определено Минобрнауки. Финансирование программы будет вестись в том числе за счет средств, предусмотренных на госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ", "Развитие образования", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", за счет бюджетов регионов и внебюджетных источников.