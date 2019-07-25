Ученые разрабатывают метод управления свойствами материала, который сделает гаджеты мощнее

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Международная группа исследователей, в которую вошел научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований и НОЦ "Функциональные наноматериалы" Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Вадим Сиколенко, разрабатывает перспективный метод управления свойствами материала, который позволит сделать мобильные устройства еще мощнее и компактнее. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе БФУ.

Мультиферроики - это материалы, обладающие одновременно несколькими полезными свойствами, среди которых может быть спонтанная намагниченность и спонтанная электрическая поляризация при отсутствии источника внешнего магнитного и электрического поля. В силу уникальных характеристик мультиферроики являются перспективными материалами для использования в производстве мобильных телефонов, компьютеров и другой электроники, которые способны сделать приборы еще мощнее и компактнее. Однако главной проблемой для исследователей является то, что для переключения режимов мультиферроики должны нагреваться до высоких температур (около 600 градусов), поэтому физики сейчас работают над тем, чтобы добиться тех же эффектов при комнатной температуре, что позволит использовать материалы в производстве.

"В этой работе мы исследовали влияние добавок бария и титана на кристаллическую решетку феррита висмута, который является классическим мультиферроиком. Рассчитав концентрации эти добавок, мы смогли на 50 градусов снизить температуру, при которой мультиферроик способен переходить из состояния намагниченности в состояние поляризации. Исследование не только внесло вклад в понимание происходящих внутри мультиферроиков процессов, но и позволило нам найти перспективный метод управления свойствами этих материалов", - приводятся в сообщении слова Сиколенко.

В исследовании также принимали участие специалисты Национального исследовательского университета МИЭТ (Зеленоград), Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета (Москва), Южно-Уральского государственного университета (Челябинск), Научно-практического центра по материаловедению Национальной академии наук Беларуси и университета Коимбра (Португалия). Результаты работы опубликованы в научном журнале Journal of Alloys and Compounds.

"Есть два пути поиска необходимых компонентов, которые нужно добавить в мультиферроики, чтобы добиться от них нужных качеств - экстенсивный и интенсивный. По первому идут, когда создают огромные лаборатории, в которых сотни человек проводят эксперименты, добавляя в исходные соединения чуть ли не все подряд в надежде, что хоть что-то сработает. Мы идем по второму пути, пытаясь рассчитать реакцию кристаллической решетки на те или иные вещества. Этот метод сложнее, но он требует меньших затрат", - цитирует ученого пресс-служба Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.