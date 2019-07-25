Раскопки перед строительством железной дороги Кызыл – Курагино в Туве закончат в 2020 году

ТАСС, 25 июля. Завершающий этап археологических работ перед началом строительства железной дороги Кызыл - Курагино, которая свяжет Туву с остальной территорией России, должен пройти в 2020 году, сообщил ТАСС в четверг источник в научных кругах.

Спасательные археологические работы направлены на сохранение объектов археологического наследия и проводятся специализированными научными организациями. Ведение такого рода работ допускается только при наличии разрешений, выданных Минкультуры РФ при согласовании с РАН.

"Археологические работы перед началом строительства [железнодорожной ветки] Кызыл - Курагино планируются в 2020 году", - сказал собеседник агентства. По его словам, они будут включать дополнительное исследование памятников, обнаруженных за время масштабной экспедиции "Кызыл - Курагино". В частности, речь идет о захоронениях раннескифского времени в долине реки Ээрбек, притоке Енисея в Кызылском районе Тувы.

В настоящее время в республике нет железных дорог. Проект строительства железнодорожной магистрали Кызыл - Курагино протяженностью более 400 км и стоимостью более 190 млрд рублей был одобрен еще в 2007 году. Строительство, начавшееся в 2011 году, было приостановлено в том же году, из-за финансовых проблем был построен только один километр дороги. Планируется, что ввод в эксплуатацию данной магистрали позволит активнее осваивать месторождения в регионе, в частности речь идет о добыче угля с Элегестского месторождения.

Для спасения археологических памятников в зоне строительства магистрали в республике в 2011-2014 годах проводилась международная экспедиция "Кызыл - Курагино", которая стала одним из крупнейших проектов Русского географического общества (РГО). За пять сезонов экспедиции, проходившей под личным кураторством президента РГО Сергея Шойгу и при координации ученых из Института истории материальной культуры РАН, участвовали свыше 500 российских и зарубежных археологов и более 2,5 тыс. волонтеров из 50 стран. Вдоль маршрута будущей магистрали зафиксировано свыше 70 археологических памятников. В сентябре 2016 года Шойгу заявил, что после завершения экспедиции территория, предназначенная для прокладки железной дороги, готова для передачи строителям, однако строительные работы до сих пор не начались.

В Туве расположены археологические памятники - от древнейших стоянок первобытного человека до средневековых городищ. Республика хорошо известна археологам всего мира - здесь были обнаружены многослойные стоянки эпох неолита и бронзы, древнейшие памятники каменного века, возраст которых исчисляется сотнями тысяч лет. Эти места считают ключевыми для понимания многих культурно-исторических и этнических факторов развития региона.