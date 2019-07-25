Ученый назвал причину паводка в Приморье

ТАСС, 25 июля. Надвигающийся на Дальний Восток паводок вызван дождливым циклоном, который ушел в сторону России из-за антициклона на севере Тихого океана. Об этом сообщил ТАСС в четверг замдиректора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

"Сейчас аномально теплая температура поверхности воды в северной части Тихого океана, это может оказать влияние на формирование блокирующих, долгоживущих антициклонов, которые там стоят. Антициклоны не дают циклонам идти привычным путем, и они выливают влагу над Амурской областью. Влияние очень теплой северной части Тихого океана очевидно", - сказал Семенов.

По его словам, несмотря на то, что изменение движения циклона связано с аномальным прогревом северной части Тихого океана, нельзя определенно говорить о том, что паводок стал следствием изменения климата.

"Если брать Северо-Восточную Сибирь, то там при глобальном потеплении однозначно растут осадки - все модели это показывают. Что касается Амурской области, Приморья, то там ситуация неопределенная. Скорее будет расти вероятность аномалий: либо циклоны, либо антициклоны, вероятность и засух, и наводнений будет расти", - добавил климатолог.

МЧС усиливает группировку для защиты населенных пунктов от паводка на Дальнем Востоке. Режим повышенной готовности введен в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. В случае необходимости будут развернуты 773 пункта временного размещения, которые способны вместить более 100 тыс. человек.

Как отмечает МЧС, наиболее сложная ситуация ожидается в Амурской области. В пятницу в районе Благовещенска ожидается первая волна паводка по реке Селемджа высотой до 3,5 м при критической отметке в 2,5 м. В воскресенье прогнозируется вторая волна паводка по реке Амур высотой до 3 м, в результате чего уровень воды может превысить критическую отметку на 20 см, сообщили в МЧС. После этого гребень паводка в начале августа пройдет по территориям Еврейской автономной области и Хабаровского края. 6 августа прогнозируется подъем уровня воды на реке Амур в районе Хабаровска с превышением критической отметки на 10 см. 10 августа ожидается подъем воды в районе Комсомольска-на-Амуре, но без достижения критических отметок.