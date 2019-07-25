В Ульяновском наноцентре создали помпу для непрерывного ввода инсулина диабетикам

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Компания "РуГаджет" из Ульяновского наноцентра разработала прототип индивидуального устройства - инсулиновой помпы, которая крепится на теле больного диабетом и обеспечивает постоянную подачу лекарства в организм. Предполагается, что отечественное изделие будет стоить дешевле иностранных аналогов, сообщила в четверг пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано".

"Компания "РуГаджет" из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH разработала прототип индивидуальной инсулиновой помпы для последующего производства в России. Помпа представляет собой компактное устройство, состоящее из двух частей: сменной - контейнера с инсулином и инфузионной системы, которая обеспечивает подачу лекарства в организм, и постоянной, которая оснащена двигателем и необходимой электроникой", - говорится в сообщении.

Принцип работы помпы, по словам разработчиков, следующий: изделие наклеивается на тело человека, затем делается один прокол и вставляется канюля (трубка). Через нее инсулин непрерывно вводиться под кожу. Сменную часть устройства необходимо будет менять один раз в три дня. При этом введение инсулина можно контролировать с помощью мобильного устройства и специального приложения, которое также разработали специалисты компании.

На следующем этапе проекта разработчики намерены доработать прибор для серийного выпуска. Как отметил генеральный директор Ульяновского наноцентра Дмитрий Пак, разработанное компанией "РуГаджет" изделие - это отечественное решение, использующее только российские материалы, а значит, оно будет доступнее зарубежных аналогов.

"Мы предполагаем, что данная индивидуальная инсулиновая помпа существенно упростит жизнь людям с сахарным диабетом. Более того, она будет выполнена во влагостойком корпусе, а значит ее не нужно будет отсоединять на время водных процедур. Работать она будет от батарейки AAA стандартного типа. Таким образом, помпа будет доступна по цене и проста в эксплуатации", - цитирует его пресс-служба.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с федеральным законом №211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс.