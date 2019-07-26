В Центре компетенций НТИ СПбГУ создали систему для анализа мировых блокчейн-платформ

ТАСС, 26 июля. Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали систему комплексного анализа международных блокчейн-платформ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российской венчурной компании.

Решение позволяет отслеживать развитие популярных платформ распределенных реестров с открытым кодом, среди которых есть и платформы распространения криптовалют. Результаты анализа могут быть использованы разработчиками для подбора оптимальной платформы распределенных реестров и создания приложений, аналитикам эта информация позволит более точно предсказывать развитие платформ.

"Система автоматически собирает и обрабатывает информацию по 20 репозиториям (хранилища данных - прим. ТАСС) платформ распределенных реестров, с помощью которых создаются приложения на блокчейне. Среди анализируемых репозиториев как зарубежные платформы вроде Bitcoin и Ethereum, так и российские - Waves, Exonum, IZZZIO и другие. Также собирается аналитика по тысяче проектов-сателлитов, дополняющих основные программные системы. Оценка и сравнение платформ производится автоматически по нескольким критериям: активность разработки, отзывы сообщества, пользовательский интерес и прогресс", - говорится в сообщении.

Центр компетенций НТИ на базе СПбГУ будет еженедельно публиковать на своем сайте результаты анализа данных в виде документа "Аналитика и ранжирование систем распределенных реестров".

Центры компетенций НТИ - это подразделения, которые создаются на базе образовательных или научных организаций в рамках реализации Национальной технологической инициативы, задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями в интересах развития "сквозных технологий". В числе этих технологий - большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие.

До 2021 года предусмотрено государственное финансирование центров в размере 10,3 млрд рублей. Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает РВК.