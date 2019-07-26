Ученые РФ разработали новый метод определения уровня глюкозы в крови по анализу пота

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ученые МГУ им. Ломоносова разработали прототип биосенсора, который позволяет определить уровень глюкозы в крови - важный показатель для больных диабетом - по анализу пота, что позволит диабетикам отказаться от ежедневного забора крови на анализ. Ученые считают, что их прибор приведет к улучшению качества жизни сотен миллионов людей, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"Сотрудники химического факультета МГУ разработали неинвазивный метод определения уровня глюкозы в крови. Для контроля жизненно важного показателя ученые предлагают анализировать пот <...> Исследователи по результатам тестов с участием добровольцев доказали, что для мониторинга диабета достаточна корреляция между кровью и потом. Причем, не по абсолютной концентрации глюкозы, а по степени ее изменения", - говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от диабета страдают около 5% населения Земли. Диабет страшен своими осложнениями, среди которых - сердечно-сосудистые заболевания, слепота, риск ампутаций конечностей, дисфункции почек и так далее. Чтобы предотвратить развитие подобных осложнений, диабетикам необходимо поддерживать концентрацию глюкозы в крови на определенном уровне. Однако для этого им приходится брать кровь на анализ, что не всегда удобно и связано с определенным риском.

Поэтому для определения уровня глюкозы в крови разрабатываются различные неинвазивные методы, которые не подразумевают повреждения кожи и кровеносных сосудов. Однако достоверно определить уровень сахара в крови через кожу (например, при помощи инфракрасной спектроскопии) пока не получилось. Поэтому ученые сконцентрировались на жидкостях, которые выделяет человеческий организм, среди которых и пот. Однако до сих пор никому не удавалось разработать измерительный прибор, работающий по новым принципам.

Разработанный химиками МГУ прототип биосенсора представляет собой платиновый электрод, который модифицирован в том числе ферментом глюкозооксидаза. Принцип определения глюкозы основан на том, что глюкозооксидаза реагирует с глюкозой, содержащейся в поте, и образуется пероксид водорода. Концентрация этого вещества косвенно позволяет определить содержание глюкозы.

"Проточный биосенсор, непрерывно анализирующий пот, реагирует на изменение содержания сахара (глюкозы) в крови без задержки, показывая тем самым возможность неинвазивного мониторинга диабета. Продолжение работ в данном направлении, несомненно, приведет к улучшению качества жизни сотен миллионов людей", - сказал руководитель исследования Аркадий Карякин, слова которого приводятся в сообщении.