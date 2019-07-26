Ученые упростили получение материала, поглощающего электромагнитное излучение

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группа ученых из России и Индии исследовала характеристики нового перспективного материала и упростила процесс его получения. Это соединение может поглощать электромагнитное излучение, что позволит сделать, например, важные военные объекты невидимыми для систем обнаружения, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Группа ученых из Уральского федерального университета, Института технологий Сетху и Колледжа имени Рамасвами Найду (Индия) исследовала характеристики нового перспективного материала, что помогло упростить его синтез. Это соединение может поглощать электромагнитное излучение, тем самым делая важные военные объекты невидимыми для систем обнаружения", - говорится в сообщении.

Материалы, которые могут поглощать электромагнитное излучение, испускаемое электронной техникой, используются, чтобы сводить к минимуму или вовсе предотвращать электромагнитное отражение от самолетов, кораблей, резервуаров и покрытий стен звукоизолирующих камер. Подобные устройства и конструкции применяются в военной промышленности, чтобы принимающие системы других стран не смогли обнаружить стратегически важные объекты.

Одним из перспективных материалов для поглощения электромагнитного излучения считаются ферриты. Это тип керамических магнитных материалов, которые получают путем смешения и обжига оксида железа и малого количества дополнительных металлических элементов: цинка, бария, марганца и никеля.

Авторы исследования сфокусировались на изучении структурных, электрических и магнитных характеристик феррита бария. Исследование нового материала проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа, магнитометра, ультразвуковых измерений и рентгеноструктурного анализа.

"Результаты этого исследования упростили выравнивание магнитных частиц в материале, поэтому их можно применить в поглощении микроволн. В будущем мы сможем снизить уровень электромагнитных помех", - сказал один из авторов работы, инженер-исследователь Уральского федерального университета Аслам Хоссейн, слова которого приводят в сообщении.