В "Эре" откроют центр разработки микроэлектроники для искусственного интеллекта

АНАПА, 26 июля. /ТАСС/. Дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта для военных нужд создадут до конца года в технополисе Минобороны "Эра", сообщил журналистам в пятницу вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания по развитию соответствующих технологий.

"Мы сегодня обсуждали использование технологий искусственных нейронных сетей в интересах обороны и безопасности. Есть идеи создания в технополисе дизайн-центра, который мог бы принимать участие в разработке современной аппаратуры и электронно-компонентной базы как в области цифровой, так и СВЧ-техники. Мы даже нашли на это ресурсы. Думаю, это перспектива 2019 года", - сказал он.

Дизайн-центр в "Эре" будет работать в тесном взаимодействии с дизайн-центрами отечественных разработчиков микроэлектроники. "Удаленные методы управления позволяет реализовать такую распределенную работу", - сказал Борисов.

По его словам, в первую очередь искусственный интеллект найдет применение в системах разведки, управления, высокоточном оружии. "Без этого направления немыслимо развитие современных образцов вооружения", - сказал вице-премьер.

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м. продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.

В лабораторном кластере уже разместились представительства 37 предприятий, среди которых как крупные концерны "Калашников" и "Сухой", так и исследовательские команды-стартапы. Совместными усилиями они приступили к реализации 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направлений. В этих разработках участвуют и военнослужащие четырех научных рот, сформированных в технополисе "Эра". В них призвано 160 молодых людей, которые не только показали отличные результаты в учебе, но уже имеют изобретения, патенты и научные публикации.