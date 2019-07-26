Ученые: экстремальная жара не угрожает ледникам в германских Альпах

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Высокие температуры, установившиеся на всей территории ФРГ, не способствуют более интенсивному таянию ледников баварских Альп. Как сообщает в пятницу издание Focus-online, это объясняется толщиной снежного покрова.

"Благодаря толстому снежному покрову в этом году мы имеем своеобразный амортизатор, который принимает на себя высокие температуры", - объяснили ученые исследовательской станции Шнеефернерхаус, расположенной на склоне самой высокой горы Германии - Цугшпитце (высота - 2962 м). Однако в долгосрочной перспективе ни один ледник не сможет там удержаться, предупреждают исследователи.

Ледник, расположенный на Цугшпитце, в настоящее время полностью покрыт снегом, за исключением двух небольших участков. В среду и четверг в самой высокой точке Германии наблюдалась температура выше 13 градусов. Рекордные значения были зафиксированы в 1957 году: тогда температура достигла 18 градусов.

В последние дни жаркая погода установилась почти на всей территории ФРГ. В среду столбики термометров в населенном пункте Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) поднялись до отметки 40,5 градуса по Цельсию. В четверг рекордная температура - 42,6 градусов по Цельсию - была зафиксирована в городе Линген (федеральная земля Нижняя Саксония). Даже на Балтийском море столбики термометров держатся на отметке в 30 градусов.