Город под водой. Археологи раскрывают тайны крымской Атлантиды

МЫС ТАКИЛЬ /Республика Крым/, 27 июля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Археологи, изучающие ушедший под воду древний город Акра, намерены в 2020 году возобновить раскопки той части, которая сохранилась на поверхности. Какие тайны может хранить крымская Атлантида - а именно так называют город - узнавал корреспондент ТАСС.

"Под водой находится 90% Акры и 10% на берегу. С прошлого года море завоевало еще полтора метра береговой линии. Сухопутную часть мы в срочном порядке начнем раскапывать в следующем году. А часть работ продолжится под водой", - сказал ТАСС замдиректора крымского Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

Поиски Акры на суше велись давно, город упомянут во многих исторических источниках. В 1982 году местный житель обнаружил на берегу старинные монеты и отнес их в музей. Ученые тогда предположили, что здесь могло находится древнее поселение: была снаряжена экспедиция, которая подтвердила, что под водой находится город - и город этот Акра.

Крымская Атлантида

Населенный пункт, который, по версии ученых, основали выходцы из крупнейших городов Боспорского государства - Нимфея или Пантикапея - был известен как портовый. Он занимал северо-восточную оконечность мыса Такиль и входил в состав Боспорского царства до начала IV в. На рубеже старой и новой эры Акра, площадь которой составляла около 3,5 га, почти полностью ушла под воду на глубину до 4 м из-за поднятия уровня воды Черного моря.

Ведущий научный сотрудник Эрмитажа и научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Сергей Соловьев напомнил, что за последние 10 лет удалось открыть около 5% площади города - это отдельные ранее жилые постройки, башни.

В нынешней экспедиции, которая открылась в начале июля и завершится 1 августа, сообщил он ТАСС, обследовано 70 м бывшей оборонительной стены, произведена ее расчистка. В целом изучено уже 170 м, какова была ее полная протяженность - предмет дальнейших исследований. Изучение Акры, говорят ученые, позволит получить данные еще об одном малоизвестном древнем городе.

По словам Соловьева, археологов в Акре привлекает, прежде всего, уникальная сохранность памятника. Чаще всего прибрежные античные города подвергались природным разрушениям, техногенным, антропогенным и другим воздействиям. Акра же была расположена высоком мысе, который размывался, но постепенно: так, город оказался "законсервирован" под толщей песка и воды.

Артефакты древнего города

Лагерь археологов располагается на узкой полосе песчаной косы, отделяющей Черное море от озера Яныш. На берегу - палатки с флагами археологической экспедиции: Эрмитажа, Черноморского центра подводных исследований, Института истории материальной культуры РАН, Русского географического общества (РГО). Под навесом сложены баллоны для аквалангистов, рядом с ними - стол для находок, место для их осмотра и очистки.

Нынешний археологический сезон принес ряд находок, среди которых деревянный гребень и сосуды для благовоний, остатки амфор. В целом, говорит Вахонеев, найти полностью сохранившийся сосуд в Акре очень трудно. "В основном попадается множество черепков от глиняной посуды, монеты", - отметил он.

Помощники археологов

Вот уже третий сезон в экспедиции помогают волонтеры РГО, которых отбирают для участия на конкурсе. 10 квалифицированных дайверов во время экспедиции слушают и курс лекций по археологии, в том числе подводной. "Они наши первые помощники, потому что археологи руководят, а наши "руки" под водой - это волонтеры", - отметил замдиректора крымского Черноморского центра подводных исследований.

Раиса Новицкая - историк из крымского Судака - участвует в подводных исследованиях не первый год, получает второе высшее образование в Севастопольском государственном университете по специальности "Морская археология".

"Погружения у нас начинаются с восьми утра, под водой находимся примерно до полутора часов, потом отдых на берегу, обед и снова под воду. Копать интересно, пошли сейчас как раз находки. Нашли две амфоры, правда, поврежденные. Еще не поднимали, так как их необходимо сфотографировать, снять на видео - для фиксации места находки", - пояснила она.

Поднятые со дна находки очищают от водорослей и ракушек, зарисовывают и отправляют на дальнейшее исследование. 23-летняя студентка архитектурного вуза Санкт-Петербурга Лиза Дворщенко работает в экспедиции по исследованию Акры третий год: сейчас девушка тщательно очищает щеткой фрагменты древних амфор и другой, по-видимому, кухонной утвари, доставленной на поверхность. Она также часто работает под водой, помогая археологам как волонтер РГО. "Погружаясь под воду, ты как бы погружаешься и в другую эпоху, можешь видеть, как люди жили раньше. Даже очищая камень от водорослей, я понимаю, что это не бездушный материал, он являлся частью стены, а стена - это дом, где когда-то жили люди", - делится она впечатлениями.

В прошлом году девушке удалось найти античную монету и ручки амфор с клеймами. Мечта Лизы в будущем - создать визуальный проект-реконструкцию древней Акры.

Перерыв на обед

В археологическом лагере - перерыв. У закопченного казана на раскладном табурете с пиратской банданой на голове сидит еще один участник экспедиции, матрос-спасатель Денис Ефремов из Санкт-Петербурга.

Отдохнуть удается между спусками под воду: можно отлучиться на полевую кухню, чтобы съесть плов по-керченски, который полюбили почти все члены экспедиции. "Вкус потрясающий", - отметил Денис.

Местным рецептом с археологами поделились рыбаки: для приготовления используют мидии, которые начиняют рисом, луком и морковью.