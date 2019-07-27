Изобретения уральцев и аудиоинсталляции представлены на фестивале в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Проекты молодых разработчиков и художников Урала представлены на фестивале идей и технологий Rukami в Екатеринбурге, сообщила руководитель проекта Rukami, директор центра поддержки проектов по развитию талантов АО "Российская венчурная компания" Наталья Смелкова. В программе фестиваля, который открылся в субботу, - инсталляции с пением "технический китов" и мелодия, создаваемая от прикосновения к бюстам античных героев.

"Техническое творчество, на которое мы делаем ставку в проекте Rukami, - это не только робототехника и инженерия. Для нас важно подчеркнуть, что самые интересные проекты появляются как раз на стыке разных компетенций. Эта концепция отлично отражена на фестивале в Екатеринбурге, где технари и люди от искусства демонстрируют свои проекты на одной площадке", - сказала она.

Организаторы отмечают сделанную специально для фестиваля инсталляцию - "Робо-руку". Двухметровая конструкция из разных материалов стала центром мероприятия. Арт-объект вполне функционален: рука на протяжении двух дней фестиваля будет заряжать гаджеты гостей.

Местный дизайнер, инфопродюссер Евгений Хлопотов представил инсталляцию "Кит" в кинозале Ельцин Центра. Она состоит из видеоряда плавающего кита и технической мелодии, которая напоминает пение этого млекопитающего. "Звук очень медитативный, идея состоит в том, что нам приятны те звуки и запахи, которых нашему организму не хватает. Это пятнадцатиминутная композиция, она оказалась очень похожей на пение китов", - пояснил Хлопотов.

Всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami проходит в Екатеринбурге с 27 по 28 июля на базе Ельцин Центра. На площадках фестиваля будет представлено современное творчество в различных областях - от украшений и предметов интерьера до роботов и транспорта. Всего Rukami состоится в 10 городах, фестиваль уже прошел в Челябинске, Нижнем Новгороде, Туле и Казани, а в конце августа пройдет в Москве. Важнейшая зона фестиваля - конкурс, где школьники со всей Свердловской области представляют свои проекты.