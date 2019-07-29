Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных

"Новый международный эксперимент "BEST" начал набор данных. Это эксперимент международного уровня, который мы готовили три года. На данный момент известно, что нейтрино может быть трех типов: электронной, тау- и мюонной, но есть гипотеза, что существует четвертый тип - так называемый "стерильный" нейтрино. Если будет обнаружена частица нейтрино нового поколения - это станет результатом нобелевского уровня", - сказал он.

По словам Трубникова, в течение семи лет ученые разрабатывали специальные методики для реализации этого проекта, а также занимались созданием оборудования, способного обнаружить частицу нового поколения. "Три ведомства больших - Минобрнауки на тот момент, госкорпорация "Росатом" и Федеральное агентство научных организаций - договорились о том, что несколько сотен миллионов рублей и несколько сотен человек объединятся вокруг этого эксперимента. И вот спустя три года, 5 июля текущего года, источник был установлен внутрь детектора, труд сотен людей увенчался успехом", - рассказал замминистра.

Лаборатория в Кабардино-Балкарии, как отметил Трубников, была создана около 30 лет назад. "На тот момент это была лучшая лаборатория в мире, лучший нейтринный телескоп в мире. В свое время здесь одними из первых поставили эксперимент по изучению солнечного дефицита нейтрино и здесь дали разгадку этому эксперименту", - рассказал замминистра.

В ожидании первых результатов

Первую статистику эксперимента, по его словам, будут смотреть уже в середине октября этого года, а весь эксперимент рассчитан на 7-10 лет работы. "Нейтрино - очень трудноуловимая частица, поскольку практически не взаимодействует с материей, а те нейтрино, которые мы хотим увидеть, или даже эффект от них померить - это крайне редкие события, случаются раз в несколько месяцев. Тем не менее, с помощью такого источника мы как бы сделали Солнце в 40 раз ближе к Земле, и статистика событий, которую мы уже наблюдаем, недостижима сейчас никому в мире", - сказал он.

Как пояснил журналистам руководитель коллаборации "BEST", заведующий лабораторией Института ядерных исследований РАН Владимир Гаврин, для "BEST" было изготовлено новое экспериментальное оборудование, в том числе двухзонный бак для облучения 50 тонн металлического галлия и дополнительные модули систем извлечения и счета Галлий-германиевого нейтринного телескопа БНО.

"Будут проведены 10 экспозиций, каждая продолжительностью девять дней. Активность источника будет измеряться измерением его тепловыделения с помощью калориметрической системы и, независимо, методом гамма-спектроскопии с высокочистыми германиевыми детекторами между извлечениями для десяти измерений. Ожидаемая точность измерений интенсивности источника - не хуже 1%", - пояснил он.

Как отмечается, первое извлечение было проведено 15 июля, последнее (десятое) будет проедено по графику - 13 октября, после чего планируется окончательная обработка и анализ полученных данных.

Серия экспериментов

Трубников также отметил, что проект "BEST" - первый эксперимент из серии, которую планируется провести в Баксанской нейтринной обсерватории. "Надеюсь, что в ближайший год-два мы начнем реализовывать эксперимент по исследованию нейтрино другого типа. Будут исследоваться геонейтрино, то есть нейтрино, приходящие из центра земли. Эти частицы могут нести информацию о том, как устроена ядро нашей планеты, какие там протекают реакции, все это даст возможность ответить на многие вопросы о происхождении и дальнейшей судьбе нашей планеты.

Нейтрино - одна из элементарных частиц, которую крайне сложно зарегистрировать. Ученые считают, что определение свойств нейтрино позволит значительно продвинуться в понимании физики элементарных частиц, фундаментальных законов Вселенной и лучше понять развитие Вселенной после так называемого Большого взрыва.