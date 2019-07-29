Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Новый эксперимент "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) на Баксанской нейтринной обсерватории (Кабардино-Балкария) Института ядерных исследований РАН по поиску нового типа частицы нейтрино начал набор данных, сообщил журналистам посетивший обсерваторию заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.
"Новый международный эксперимент "BEST" начал набор данных. Это эксперимент международного уровня, который мы готовили три года. На данный момент известно, что нейтрино может быть трех типов: электронной, тау- и мюонной, но есть гипотеза, что существует четвертый тип - так называемый "стерильный" нейтрино. Если будет обнаружена частица нейтрино нового поколения - это станет результатом нобелевского уровня", - сказал он.
По словам Трубникова, в течение семи лет ученые разрабатывали специальные методики для реализации этого проекта, а также занимались созданием оборудования, способного обнаружить частицу нового поколения. "Три ведомства больших - Минобрнауки на тот момент, госкорпорация "Росатом" и Федеральное агентство научных организаций - договорились о том, что несколько сотен миллионов рублей и несколько сотен человек объединятся вокруг этого эксперимента. И вот спустя три года, 5 июля текущего года, источник был установлен внутрь детектора, труд сотен людей увенчался успехом", - рассказал замминистра.
Лаборатория в Кабардино-Балкарии, как отметил Трубников, была создана около 30 лет назад. "На тот момент это была лучшая лаборатория в мире, лучший нейтринный телескоп в мире. В свое время здесь одними из первых поставили эксперимент по изучению солнечного дефицита нейтрино и здесь дали разгадку этому эксперименту", - рассказал замминистра.
В ожидании первых результатов
Первую статистику эксперимента, по его словам, будут смотреть уже в середине октября этого года, а весь эксперимент рассчитан на 7-10 лет работы. "Нейтрино - очень трудноуловимая частица, поскольку практически не взаимодействует с материей, а те нейтрино, которые мы хотим увидеть, или даже эффект от них померить - это крайне редкие события, случаются раз в несколько месяцев. Тем не менее, с помощью такого источника мы как бы сделали Солнце в 40 раз ближе к Земле, и статистика событий, которую мы уже наблюдаем, недостижима сейчас никому в мире", - сказал он.
Как пояснил журналистам руководитель коллаборации "BEST", заведующий лабораторией Института ядерных исследований РАН Владимир Гаврин, для "BEST" было изготовлено новое экспериментальное оборудование, в том числе двухзонный бак для облучения 50 тонн металлического галлия и дополнительные модули систем извлечения и счета Галлий-германиевого нейтринного телескопа БНО.
"Будут проведены 10 экспозиций, каждая продолжительностью девять дней. Активность источника будет измеряться измерением его тепловыделения с помощью калориметрической системы и, независимо, методом гамма-спектроскопии с высокочистыми германиевыми детекторами между извлечениями для десяти измерений. Ожидаемая точность измерений интенсивности источника - не хуже 1%", - пояснил он.
Как отмечается, первое извлечение было проведено 15 июля, последнее (десятое) будет проедено по графику - 13 октября, после чего планируется окончательная обработка и анализ полученных данных.
Серия экспериментов
Трубников также отметил, что проект "BEST" - первый эксперимент из серии, которую планируется провести в Баксанской нейтринной обсерватории. "Надеюсь, что в ближайший год-два мы начнем реализовывать эксперимент по исследованию нейтрино другого типа. Будут исследоваться геонейтрино, то есть нейтрино, приходящие из центра земли. Эти частицы могут нести информацию о том, как устроена ядро нашей планеты, какие там протекают реакции, все это даст возможность ответить на многие вопросы о происхождении и дальнейшей судьбе нашей планеты.
Нейтрино - одна из элементарных частиц, которую крайне сложно зарегистрировать. Ученые считают, что определение свойств нейтрино позволит значительно продвинуться в понимании физики элементарных частиц, фундаментальных законов Вселенной и лучше понять развитие Вселенной после так называемого Большого взрыва.