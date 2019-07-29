МИРЭА будет готовить специалистов по химическим технологиям в наноэлектронике

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский технологический университет МИРЭА запустил программу профессиональной переподготовки "Химические технологии в наноэлектронике" для научных и инженерно-технических работников. Выпускники программы получат знания в области физико-химических свойств материалов наноэлектроники, сообщил в понедельник Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано", при поддержке которого разработана программа.

"При поддержке ФИОП Российским технологическим университетом МИРЭА подготовлена дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки "Химические технологии в наноэлектронике". Программа предназначена для профессиональной переподготовки научных и инженерно-технических работников, которым необходимы знания физико-химических свойств материалов наноэлектроники и химических технологий получения структур с высокой степенью интеграции", - говорится в сообщении.

Образовательный курс состоит из трех модулей, общая продолжительность - до 350 учебных часов. Слушатели программы получат представление о современных инструментах оптимизации технологических процессов, освоят современные методы производства изделий наноэлектроники, а также методы исследований структуры и анализа материалов в наноэлектронике. На обучение могут быть зачислены специалисты с высшим техническим образованием.

Инициатором создания образовательной программы, как отмечают в ФИОП, стало НПП "Пульсар" - крупнейшее предприятие России в области разработки и производства высокоскоростных микросхем. У компании появилась потребность в повышении квалификации специалистов по этому направлению.

Кроме того, программой также заинтересовались в нефтехимической компании "Сибур", которой требуются специалисты для работы с оборудованием по модификации эластомеров и полимеров. Третьим заказчиком стала НПК "Эконикс-Эксперт", которая разрабатывает и производит электрохимические приборы для сертификации продукции, аналитического и лабораторного контроля, научно-исследовательской работы.

Образовательная программа "Химические технологии в наноэлектронике" также стала основой новой магистерской программы МИРЭА "Химические технологии материалов наноэлектроники и альтернативной энергетики", первый набор на которую университет намерен начать в этом году.

О ФИОП

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с федеральным законом №211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс.