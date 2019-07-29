В Китае впервые нашли окаменелый след тираннозавра

ШАНХАЙ, 29 июля. /ТАСС/. Ученым впервые удалось обнаружить на территории Китая окаменелый след тираннозавра. Как сообщает в понедельник агентство "Синьхуа", находка была сделана группой палеонтологов из КНР и США в восточной китайской провинции Цзянси.

Отпечаток в 58 см в длину и 47 см в ширину был найден во время строительства дороги в городе Ганьчжоу. По словам эксперта из Китайского университета геологических наук Син Лида, это один из крупнейших следов тероподов, который когда-либо находили на территории Китая. Ученый констатировал, что морфологически след отличается от тех, что обнаруживали ранее на территории страны, и больше похож на хорошо сохранившиеся следы тираннозавридов из штата Нью-Мехико (США) и провинции Британская Колумбия (Канада).

Большинство следов динозавров, которые ранее находили в Китае, относятся к Юрскому периоду либо Раннему меловому периоду. След в Ганьжоу, считают ученые, был оставлен в Поздний меловой период. "Следы динозавра из Позднего мелового периода - очень редкое явление, не говоря уже о тираннозавре, который находится на вершине пищевой цепи", - приводит портал "Чжунго синьвэньван" слова эксперта.

Находка была представлена общественности накануне в Музее истории природы камня в городе Наньань в восточной китайской провинции Фуцзянь. Данное открытие имеет огромное значение для изучения флоры и фауны в Поздний меловой период, который начался 100,5 млн лет назад и длился 34,5 млн лет.