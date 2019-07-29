Показывающая загрязнения Черного моря программа может появиться следующим летом

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Программа, показывающая загрязнения воды у пляжей Черного моря, по предварительным данным, заработает летом 2020 года. Об этом ТАСС заявил в понедельник руководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Маринет" Александр Пинский.

"Школьники проанализировали десятки снимков акваторий Черного моря и построили методику прогнозирования распространения загрязнений в зависимости от погоды и данных со спутников. Могу предположить, что сервис появится к следующему лету", - сказал Пинский.

По его словам, сервис по спутниковым данным определяет загрязнение моря в местах сброса сточных вод и прогнозирует распространение этого загрязнения. Он разработан одаренными школьниками в образовательном центре "Сириус", при этом разработчиком сервиса выступит инженерная компания "Сканэкс", которая занимается обработкой спутниковых снимков.

"Подготовленный проект прогнозирует, где окажутся сточные воды и канализационные выбросы в зависимости от различных условий. Просто по спутниковым снимкам определить это нельзя - спутник видит то, что на поверхности, а ветер и течения эту картину искажают", - добавил Пинский.