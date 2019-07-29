Археологи из Польши и Словакии обнаружили следы доисторического поселения в Татрах

ВАРШАВА, 29 июля. /ТАСС/. Археологи из Польши и Словакии обнаружили более 300 артефактов, которые доказывают существование доисторического поселения людей в пещере в Бельянских Татрах. Об этом сообщило Польское агентство печати.

"Это прорывное открытие, свидетельствующее о присутствии людей в Татрах уже 15 тыс. лет назад", - сказал руководитель исследования профессор Павел Вальде-Новак из Ягеллонского университета. По его словам, ранее знания ученых о заселении Татр не были глубокими. "Наше открытие времен палеолита. Здесь было поселение или место для проведения обрядов", - добавил он.

Исследователи считают, что пещеру занимали люди, которые были близки к искусству и создавали прекрасные пещерные святыни. "Самое известное место с тех времен - пещера Ласко во Франции", - пояснил Вальде-Новак, подчеркнув, что на территории Словакии подобных открытий до сих пор не было.

Археологи провели в пещере междисциплинарные исследования, были взяты геологические и фаунистические пробы. "Мы сможем детально рассмотреть среду конца плейстоцена (эпоха, начавшаяся 2,588 млн лет назад и закончившаяся 11,7 тыс. лет назад)", - сказал профессор.

"Это довольно удивительная ситуация для польских и словацких археологов, а также для спелеологов. Открытие показывает, что в различных пещерах в горном массиве, можно ожидать практически чего угодно. Найденные артефакты доказывают, что здесь 15 тыс. лет назад было поселение, жители которого контактировали с другими народами на территории Европы", - указал Вальде-Новак.

Помимо большого количества каменных артефактов, археологи нашли в пещере орудие из кости - красиво украшенную, тонкую иглу. Интересной стала находка копыт крупного коня и костей медведя. Были в пещере также глиняная посуда XV и XVI веков и монеты периода Второй мировой войны. Все находки будут экспонироваться в Институте археологии словацкой Академии наук.