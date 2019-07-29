Власти Кабардино-Балкарии поддержат эксперимент по поиску нейтрино

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) поддержат проведение международного эксперимента BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions) в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН в рамках соглашения. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

"Мы договорились с главой правительства республики о том, что мы заключим соглашение [между] правительством КБР, Институтом ядерных исследований РАН, Министерство [науки и высшего образования РФ] также присоединится к этой инициативе, что мы вместе этот эксперимент делаем. О том, что инфраструктурное обеспечение, подготовка кадров, популяризация этого эксперимента - это будет ответственность и обязанность правительства [региона]", - сказал первый замминистра.

"Институт ядерных исследований РАН, Министерство науки и высшего образования РФ берет на себя финансирование и поддержку самого эксперимента", - добавил он.

Цели эксперимента

По словам Трубникова, результаты эксперимента позволят предотвращать природные катаклизмы, в том числе землетрясения и сели.

"В этом эксперименте есть перспектива и большой потенциал применения высокотехнологических материалов, в том числе полимеров, роботов, исследования прикладных вещей с точки зрения геопозиционирования, исследования радиационного фона, с точки зрения экологии и изучения потенциальных природных катастроф. Вот такие детекторы, подобные тому, что мы установили в Баксанском ущелье, это понятная и прямая помощь человечеству, в том числе по предотвращению извержений вулканов, землетрясений и селей" - сказал первый замминистра.

Эксперимент BEST - это не только поиск частиц нейтрино, такой эксперимент, по словам Трубникова, это в первую очередь информационные технологии. "Это сбор большого количества данных, их обработка и анализ. И самое главное - результат эксперимента должен быть доступен всему миру сразу", - добавил он.

Об эксперименте

Эксперимент BEST проходит на базе подземной лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории, созданной еще в советские времена специально для изучения нейтрино. Цель эксперимента - поиск новой элементарной частицы, так называемого "стерильного" нейтрино.

Нейтрино - одна из элементарных частиц, которую крайне сложно зарегистрировать. Ученые считают, что определение свойств нейтрино позволит значительно продвинуться в понимании физики элементарных частиц, фундаментальных законов Вселенной и лучше понять развитие Вселенной после так называемого Большого взрыва.