Ученые создали контактные линзы, позволяющие изменять масштаб изображения при моргании

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали уникальные контактные линзы, которые позволяют их владельцу изменять масштаб изображения простым движением глаз. Теперь для увеличения или уменьшения картинки, как сообщает газета The Independent, человеку достаточно дважды моргнуть.

Биометрическое устройство, по словам его авторов, основывается на электроокулографии (ЭОГ) - методе регистрации электрической активности, возникающей при движении глаз. Контактные линзы имитируют естественные электрические импульсы в глазном яблоке человека, которые продолжают оставаться активными, даже когда сам глаз закрыт. "Даже если ваш глаз ничего не видит, многие люди все еще могут перемещать свое глазное яблоко и генерировать этот электроокулографический сигнал", - отметил профессор Калифорнийского университета Шэнцян Цай.

Ученые подчеркивают, что линзы изготовлены из полимеров, расширяющихся при подаче электрического тока, который, в свою очередь, регулируется при помощи пяти электродов, окружающих глаз и действующих как мышцы. Когда полимер становится более выпуклым, линза приближает изображение. Главной особенностью новой разработки, по мнению специалистов, является ее автономность. В отличие от большинства устройств подобного типа, которые необходимо настраивать вручную, линзы сами реагируют на поступающие электрические сигналы и задают нужные параметры.

Эксперты надеются, что данное изобретение впоследствии поможет создать глазной протез или аппарат, управляемый исключительно посредством глаз. "Система, представленная в исследовании, имеет потенциал для использования в глазных протезах, регулируемых очках и роботизированной технике с дистанционным управлением", - заключили ученые. Эта разработка, по их мнению, подойдет даже людям со слабым зрением и серьезными нарушениями зрительного аппарата.