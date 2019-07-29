В России завершены испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские ученые успешно завершили лабораторные испытания первого в мире устройства для лечения детей с серьезными заболеваниями сердца, в том числе врожденного порока. Для внедрения в клиническую практику разработчики планируют до конца года зарегистрировать изделие, имплантация которого позволит восстановить здоровье детей, сообщил ТАСС один из авторов исследования, директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев.

"Устройство рассчитано на детей от 14 килограммов, примерно от 8 лет, которые страдают пороками сердца, кардиомиопатией (поражение сердечной мышцы) и другими серьезными заболеваниями сердца. В настоящее время его лабораторные испытания закончены, началась фаза доклинических испытаний с целью регистрации аппарата как медицинского изделия и дальнейшего его вывода в клиническую практику. Их мы планируем завершить к концу 2019 года", - сказал Телышев.

Сейчас у детей с пороками сердца и другими заболеваниями, при которых сердце не способно перекачивать необходимое количество крови, есть два варианта лечения. Первый - это медикаментозный. Однако он малоэффективен, так как нет препаратов, которые могли бы значительно улучшить функции сердечной мышцы. Второй - трансплантация сердца. Однако в России, в отличие от стран Европы и США, трансплантация органов детям запрещена.

Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из Московского института электронной техники и Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии с 2015 года ведут разработку альтернативного способа лечения. Разработанный ими аппарат представляет собой насос или турбину из биосовместимого сплава на основе титана, часть деталей которого печатается на биопринтере. Устройство имплантируется в грудную полость ребенка и забирает часть крови из левого желудочка сердца и доставляет в аорту по сердечному руслу.

"В результате работа сердца после установки устройства начинает восстанавливаться. По самым скромным оценкам, подобный аппарат будет востребован для двух тысяч детей в России ежегодно. Общая стоимость - вместе с устройством и с имплантацией - порядка 1,5 миллиона рублей. При этом стоит учитывать, что таких систем, именно детских, во всем мире пока нет", - пояснил директор Института бионических технологий и инжиниринга.

Серийное производство устройства, по его словам, планируется запустить на базе Зеленоградского инновационно-технического центра (Москва).