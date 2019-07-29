Ученые: исчезновение слонов приведет к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу

ПРЕТОРИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Слоны воздействуют на окружающую среду таким образом, что это уменьшает объем выбросов углекислого газа в атмосферу Земли. К такому неожиданному выводу пришли ученые американского университета Сент-Луиса, которые опубликовали итоги своего исследования в журнале Nature Geoscience.

В ходе нескольких экспедиций биологи изучили поведение слонов в различных районах Центральной Африки. "Мы обнаружили, что в ареалах этих животных произрастают деревья с пышной кроной, которые формируют густой лес", - рассказывает участник экспедиции, профессор Стивен Блейк. Такие деревья поглощают больше углекислого газа, тем самым снижая парниковый эффект. По мнению ученых, немалую роль в данном процессе играют крупные млекопитающие.

"Как правило, густой лес образуют медленнорастущие деревья, которые не вызывают особого интереса у слонов, - объясняет Блейк. - Вместо них животные поедают и вытаптывают быстрорастущие растения, тем самым освобождая пространство для их "медленных" конкурентов. Через несколько лет на этом месте появляется плотный зеленый покров". По оценкам биологов, для искусственного выращивания подобных деревьев без помощи слонов людям пришлось бы потратить не менее $43 млрд.

Тем не менее, полезные качества африканских слонов не оберегают их от истребления человеком. По данным сайта Всемирного фонда дикой природы, они все еще относятся к уязвимым видам, а их численность на Черном континенте не превышает 415 тыс. особей. "Людям нравятся слоны, но они их безжалостно уничтожают. Мы должны оберегать этих млекопитающих, ведь они выполняют важную работу: уменьшают выбросы углекислого газа. Поэтому мы обязаны изменить наше отношение к ним", - заключил профессор.