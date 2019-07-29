Ученые завершили подсчет белой чайки в российской Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Экспедиция по подсчету численности белой чайки в российской Арктике завершилась в Карском море. Ученые посетили ряд островов архипелага Северная Земля, острова Визе, Уединения, Сергея Кирова и другие, где расположены колонии белой чайки, рассказала ТАСС в понедельник руководитель экспедиции, орнитолог Мария Гаврило,

Одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Наука", предполагает рост числа морских экспедиций к 2024 году нарастающим итогом до 250.

"Мы вылетели из Хатанги, направились на остров Средний в архипелаге Седова, но начали работу по дороге на острова, прошли с наблюдениями острова Гейберга, Краснофлотские, частично участок побережья островов Большевик и Октябрьской Революции, и заглянули на остров Домашний. Дальше мы сделали три запланированных маршрута по островам. Самый удаленный был остров Уединения, мы посетили острова Сергея Кирова, Визе, Шмидта, Комсомолец, где расположены колонии белой чайки", - сказала Гаврило.

Одновременный подсчет

На островах Карского моря гнездится более половины мировой популяции белой чайки. Птица занесена в Красную книгу России, а также всех стран, где она встречается, то есть Норвегии (Шпицберген), Дании (Гренландия) и Канады. Российские ученые провели скоординированный подсчет одновременно со своими зарубежными коллегами, работы готовились в течение двух лет, чтобы провести их в один сезон. По словам Гаврило, экспедиция на Шпицбергене уже завершилась, в Канаде и Гренландии подсчет пока продолжается. "Норвегия завершила учеты, у них, по предварительным сведениям, средний год: не плохой и не хороший. В Гренландии и Канаде коллеги еще работают, и пока без связи", - пояснила собеседница агентства.

Группа базировалась на полярной станции имени Ушакова на острове Голомянный архипелага Седова, оттуда делала вылеты на другие точки. Как отметила исследователь, для экспедиции в Карском море условия оказались очень удачными. "По погоде нам повезло неимоверно, старожилы говорят, что не помнят столько хороших дней подряд. Перелет был при отличных условиях, по солнечной погоде, еще было два солнечных маловетреных, идеальных для работы дня. Затем погода вернулась в свои привычные рамки, но это не препятствовало работе", - по словам Гаврило, только однажды вылет пришлось перенести, но в это время группа провела исследования на земле.

Брошенные гнезда

Год для птиц, как выяснили ученые, выдался неблагоприятный: в колониях оказалось мало птиц. "Численность на самих колониях была низкой, а сезон размножения поздним, - отметила орнитолог. - Мы работали в середине июля, а кладки находились еще в первой половине насиживания, хотя в это время в хороший сезон обычно появляются на свет птенцы". При этом на некоторых островах чайки бросили гнезда. "В ряде колоний, таких, как ключевая колония на острове Домашний, птицы начали гнездиться, но потом по каким-то причинам гнезда опустели, мы нашли уже пустые гнезда, разоренные", - добавила Гаврило.

Сейчас ученые выясняют, с чем это может быть связано. Наиболее вероятная причина - затяжная весна. "Мы знаем, что год в этом районе был многоснежный, это означает, что места гнездования от снега освободились поздно, - пояснила руководитель экспедиции. - А невысокая численность - это обычно свидетельство бескормной весны".

Исследователи будут выяснять, какие были ледовые условия перед началом лета. Возможно, была закрыта Западная Североземельская полынья, где птицы добывают корм. "Это может подтвердить причину низкой численности, - сказала Гаврило. - Если ситуация была другая, будем искать иные причины".

Последний раз масштабный учет белой чайки приводили в 2006 году. Тот год был для птиц благоприятным, поэтому, по словам Гаврило, будет сложно сравнивать полученные результаты. "Мы посетили три точки, где по очень давним историческим сведениям птицы гнездились, но мы не могли проверить это с середины прошлого века, - сказала она. - В трех точках мы не обнаружили никаких следов пребывания белых чаек. Это может быть свидетельством и сокращения численности".