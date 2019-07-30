Российская экспедиция "Восточный бастион - Курильская гряда" начала работу на Итурупе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Российская научная долгосрочная экспедиция "Восточный бастион - Курильская гряда" начала работу на острове Итуруп с исследования подземных укреплений японского гарнизона времен Второй мировой войны на побережье залива Касатка, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Представители Русского географического общества, Российской Академии наук, а также военнослужащие ВВО, Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского провели осмотр Чертовой скалы и прибрежной зоны залива Касатка, где находится тоннель с остатками японских укреплений времен Второй мировой войны. В его береговых склонах расположено много полуразрушенных подземных ходов", - говорится в сообщении.

Экспедиция доставлена на Итуруп 26 июля большим десантным кораблем Тихоокеанского флота "Ослябя" и на берегу залива Касатка разбила полевой лагерь. Исследования продлятся месяц. В частности, в заливе Касатка, на озерах Куйбышевское и Красивое запланированы археологические, ботанические, ихтиологические, ландшафтные и орнитологические изыскания.

Сообщается, что экспедиция планирует также посетить во второй половине августа остров Уруп (остров южной группы Большой гряды Курильских островов), где будут проведены ботанические, вулканологические, геологические исследования.

На Итурупе и Урупе находился в 1945 году северный рубеж обороны Квантунской армии. Только на Итурупе было размещено около 10 тыс. японских солдат.