Археологи нашли серебряный денарий и перстень с сердоликом в античном некрополе в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Серебряный денарий, перстень с сердоликом, бусы и сосуды для благовоний обнаружили ученые Института археологии Крыма РАН при помощи волонтеров фонда "Археология" в некрополе Кыз-Аул в восточной части Крыма, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе фонда.

Ранее сообщалось, что в ходе раскопок, которые стартовали в начале июля и продлятся до 25 августа, в некрополе было обнаружено захоронение 12-и человек, предположительно древних воинов-всадников.

"Из интересных находок стоит отметить серебряный римский денарий Домициана 88 года н. э., на котором с одной стороны изображен сам император в лавровом венке, с другой стороны - богиня Минерва, в шлеме и на корабле", - приводят в сообщении слова начальника экспедиции Павла Гецко.

Помимо этого, в склепе были обнаружены несколько комплектов сердоликовых и гагатовых бус, пряжки от ремней первых веков н. э., разнообразная керамическая посуда и бальзамарии - сосуды для благовоний, серебряный перстень с сердоликовой вставкой, на которой была изображена стоящая в рост женщина, гемма из сердолика с изображением собаки.

Директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков пояснил ТАСС, что все находки вызывают интерес у археологов. К примеру, серебряный денарий был впервые обнаружен в некрополе, где ранее находили только медные монеты.

Связи Боспора с Римом

По словам Маркова, находка подтверждает связи между Римом и Боспором, который являлся буферным государством, так же, к примеру, как и Малая Армения для Римской империи. Кроме того, царям Боспора приходилось посылать свои воинские контингенты в римскую армию. Так было во время Второго Дакийского похода императора Траяна.

"Однозначно можно говорить о том, что серебряный денарий был платой правителей Римской империи воинам Боспорского царства для сдерживания набегов сарматских племен. Об этом говорит датировка, потому что именно в эти годы проводились выплаты", - отметил он.

Марков отметил, что и другие найденные артефакты послужат предметом дальнейшего изучения археологов, в частности, гемма из сердолика. "Это очень дорогое украшение на камне, которое могло принадлежать знати", - считает он. Найденный перстень, мог использоваться в качестве печати.

Некрополь Кыз-Аул, где ведутся раскопки, археологи называют "многоэтажным кладбищем", рассказали в фонде. Первые захоронения появились на нем еще в античности и были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков. Вторым "этажом", в средневековье, на нем стали погребать своих усопших уже представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которых ученые ассоциируют с жителями Хазарского каганата.